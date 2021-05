NFF innstiller på ikke boikott av Qatar-VM

Qatar-utvalget presenterte sin rapport for fotballpresident Terje Svendsen tirsdag. Konklusjonen ble en oppfordring til å følge med på og rapportere strategisk om hvordan fremmedarbeiderne behandles helt frem til avspark i Qatar-VM i november neste år.

Tolv av 14 stemte for at boikott er feil virkemiddel. De to som stemte for boikott var supporternes representanter, Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad.

Fredag la NFF frem sin innstilling til fotballtinget. Etter å ha mottatt Qatar-rapporten er det klart at heller ikke fotballforbundet vil anbefale en boikott av VM i Qatar i 2022.

Saken rundt en eventuell VM-boikott ble utsatt på tinget i mars etter heftig debatt. Det ekstraordinære tinget avholdes digitalt 20. juni.

– Qatar-saken engasjerer, og er viktig for oss. Det er viktig for saken at den belyser viktige tema for utviklingen av fotballen, sa Terje Svendsen på pressekonferansen.

– Det har vært en utfordrende sak for styret og undertegnede. Boikott er et stort spørsmål. Derfor var det viktig med et godt beslutningsgrunnlag av et uavhengig utvalg. Tirsdag var Qatar-rapporten klar. Rapporten skulle bistå oss alle for å fatte en beslutning. Utvalget har gjort en solid jobb. Vi deler allerede nå saken om selve boikott-spørsmålet, sa Terje Svendsen, og slo fast at NFF i likhet med Qatar-utvalget ikke anbefaler en boikott.

– Rapporten anbefaler at boikott ikke er rett virkemidler, og er godt argumentert. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at tilstedeværelse i tiden frem til kick off i Qatar vil sørge for at Qatar og FIFA gjennomfører ytterligere tiltak som forbedrer vilkårene for fremmedarbeiderne i landet, sa han, og slo fast at han mener at Qatar aldri burde blitt tildelt VM da FIFA ga dem mesterskapet tilbake i 2010.

Styremedlem Jon Mørland i NFF opplyste at FIFA ville ha reagert kraftig om Norge ville vedta en boikott.

Ved en boikott av Qatar-VM kunne NFF gått totalt glipp av 205 millioner kroner i tapte inntekter, opplyste han. Budsjettdokumentet med tallene vil NFF gå ut med på lørdag.

– Vi har valgt å tolke det som at FIFA likestiller en boikott med at et lag trekker seg fra konkurransen. Det vil innebære at Norge ikke vil delta i kvalifiseringsspillet, selv om det er FIFAs disiplinærkomité som vil fatte et tiltak, ramset Mørland opp, og fortsatte:

– De sier at vi har et erstatningsansvar overfor FIFA, Qatar og andre lag i vår kvalifiseringsgruppe. De sier at man risikerer bøter og mulig utestengelse fra fremtidige FIFA-konkurranser, eksempelvis VM-kvalifiseringen til USA/Canda/Mexico-VM i 2026. I tillegg kan vi miste bevilgninger fra FIFA på 13,5 millioner kroner, sa han.

NFF vil utdype regnestykket for hvordan de ville tapt 205 millioner kronene i inntekter ved en boikott lørdag.

– Da vil vi ha hele dokumentet være ferdig. Det var estimert mellom 170 og 205 millioner kroner. Men dette skal bli tydeliggjort i dokumentet og grunnlaget for beregningene vil være der, opplyste Terje Svendsen.

I Norge har en rekke toppklubber og supporteralliansen NSA tatt til orde for boikott av neste års fotball-VM i Qatar. Det skal stemmes over saken på et ekstraordinært fotballting 20. juni.

Terje Svendsen berømmet de klubb- og supporterrepresentantene som har hevet stemmen i saken.

– Vi er ydmyk overfor den kritikken utvalget har kommet med overfor NFF, sa fotballpresidenten.

Også alle de politiske ungdomsorganisasjonene unntatt Høyre har gått sammen og oppfordret til boikott.

VM spilles i perioden 21. november til 18. desember neste år. Kvalifiseringen pågår.