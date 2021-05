Sverige med TIX-hjelp før finalen: – Kan ha betydd mye

Tousin «Tusse» Chiza (19) og Andreas «TIX» Haukeland har fått et spesielt bånd. Faktisk så tett at sistnevnte ba fansen stemme frem Sveriges bidrag.

Da TIX og Tusse konkurrerte i samme semifinale, ba TIX Instagram-følgerne sine om å stemme på hans nye svenske venn.

HEIER PÅ ANDRE: TIX ba fansen stemme på Sverige og Aserbadsjan. Foto: Instagram

Tusse tror at dette kan ha vært viktig for deltakelsen hans, og takker derfor TIX for at han får stå i finalen med ham.

– Det kan ha hatt stor betydning for at vi gikk videre. Tusen takk TIX, sier han og kysser mot kameraet.

Når ut til titusenvis

Det er kanskje ikke rart at svensken er takknemlig. Tix har nemlig over 290.000 følgere på bildedelingstjenesten.

19-åringen har bare lovord å si om det norske finalehåpet.

– Han er så søt, han er den gladeste gutten jeg kjenner.

To av tre land

Etter at begge semifinalene er overstått, er det nå klart at det kun er Sverige og Norge som skal forsvare Skandinavias ære i sangkonkurransen. Dette fordi Danmark ikke gikk videre fra den andre semifinalen.

Tusse har tidligere snakket med God kveld Norge om hatstormen som har oppstått rundt ham og Sverige. Flere mener nemlig at Sverige går videre på automatikk fordi juryen favoriserer landet.

– Basert på nervøsiteten jeg kjente på i green room, så går jeg ikke videre på automatikk. Jeg ble litt urolig for at folk sier at Sverige går videre uansett, og dermed glemmer å stemme.