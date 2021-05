Spania vil slippe inn alle som er vaksinert

Regelendringene ble kunngjort av statsminister Pedro Sánchez på en internasjonal turistmesse i Madrid fredag.

– Vi gleder oss stort over utsiktene til at turistnæringen vår er på bedringens vei, sa Sánchez. Spania har en av verdens størst turistnæringer, men aktiviteten har stupt under pandemien.

Vaksinerte vil fra 7. juni få reise inn i Spania uavhengig av hvilket land de kommer fra. Samtidig oppheves flere begrensninger for reisende fra Storbritannia allerede fra mandag.

Ifølge Sánchez vil britiske turister ikke møte noen restriksjoner – men han spesifiserte ikke om de vil måtte framvise en negativ koronatest.

Britiske turister spiller en svært viktig rolle for den spanske økonomien. 18 millioner briter besøkte Spania i 2019.

Britiske regler innebærer imidlertid fortsatt at briter som reiser hjem fra Spania, må i ti dagers karantene.

I Norge valgte regjeringen fredag å forlenge det globale reiserådet fram til 1. juli. Dermed frarådes fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige