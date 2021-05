Basse (8) har fått separasjonsangst under korona – dette er veterinærens råd

Etter over ett år med hjemmekontor, begynner jobbhverdagen å normalisere seg. Det kan bli problematisk for våre firbeinte venner, som er vant til selskap hele dagen.

Mange av oss har fått arbeidshverdagene, og derav også hverdagene, forandret under koronapandemien. Det gjør at mange har forandret vanene sine, også dyrene.

En av dem er den åtte år gamle beagle-hunden Basse. Han elsker at matmor og God morgen Norge-profil Camilla Botilsrud Sagen har hatt hjemmekontor i over ett år:

TURGLAD: Basse får både lengre og flere turer når matmor har hjemmekontor. Foto: Privat

– Før nedstengingen fikk Basse en kort luftetur på morgningen, var alene hjemme i cirka åtte timer, og fikk en lang tur da jeg kom hjem.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Etter God morgen Norge startet med hjemmekontor i mars 2021, ble hverdagen til Basse endret.

– Nå sover han lengre og gåturen om morgningen er gjerne tre kvarter, samtidig som jeg har redaksjonsmøte på Teams. Også blir det oftest en ny tur i lunsjen eller når jeg har nytt møte, i tillegg til at han står utendørs i bånd. Og ettermiddagsturen blir både lengre og tidligere på dagen, beskriver Camilla.

Ødela verandadøren

Det er ikke mengden trim matmor er mest bekymret for når hjemmekontor-perioden er over, men at han plutselig skal være lenge hjemme alene.

– Basse er veldig sosial, glad i mennesker og å være med meg. Første gangen han var hjemme alene gikk det ikke så bra.

I et desperat forsøk på å finne matmor, prøvde Basse å komme seg ut gjennom katteluken i verandadøren.

ØDELAGT DØR: Basse forsøkte å komme seg ut gjennom katteluken, da han var alene hjemme første gangen under pandemien. Foto: Privat

– Jeg kom hjem til et bikkjekaldt hus, for katteluka var totalødelagt og hullet i døra måtte tettes med plastikkpose og håndklær for å holde kulden ute.

Veterinær og president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, forteller at Camilla ikke er alene om å ha en hund som ikke lengre trives alene:

– Mange har forandret vanene sine. Hunder er flokkdyr, men også vanedyr, og noen ganger kan det bli litt tullball når rutinene endres, sier hun og fortsetter:

– Det aller viktigste for oss eiere er å forstå hvor viktig det er å få hundene til å føle seg trygge, både når man er sammen med flokken og når man ikke er sammen med flokken. Her har nok de nye rutinene begynt å påvirke Basse til at han tenker at her er det viktig å følge med – for nå er jeg jo sammen med flokken hele tiden.

Du bør endre rutinene til hunden nå

For Basse er mye med eieren sin, både hjemme og borte.

PÅ JOBB: Når Camilla er utegåendereporter for God morgen Norge, hender det Basse er med. Slik som her, da de to var på meteorjakt i Løten. Foto: God morgen Norge

– Vi er liksom en duo. I tillegg har mange i min nære krets selv hund, eller barn som er veldig glad i Basse, da er det naturlig å ha han med. Og ofte er han med når jeg er live-reporter i God morgen Norge, siden innslagene er utendørs, forteller Camilla.

Veterinær Moseng oppfordrer til å starte med endringer i det små, litt hver dag, uavhengig om det er en valp eller voksen hund.

– De fleste hundene klarer forskjellene vi skaper mellom helg og hverdag. Vær en trygg og god flokkleder og legg til rette, gjerne hver dag med samme rutiner og tidspunkt, med å endre dagens program.

– Eksempelvis kan Camilla forsøke å starte med en av rutinene som endres tilbake til slik det var før pandemi og hjemmekontor. Når det fungerer kan man endre neste rutine.

Moseng kan anbefale «feromonpreparater» – en ufarlig duft som gir hundene en trygghetsfølelse når de puster inn.

Spent på hvordan det vil gå med hundene

Videre forklarer veterinæren at endringer bør skje gradvis, slik at hunden har god tid på å bli trygg.

START ENDRINGENE NÅ: Veterinær Torill Moseng oppfordrer til å endre rutinene nå. Foto: God morgen Norge

– Dersom man vet at etter sommeren skal hunden plutselig være mer alene igjen i forbindelse med jobb, anbefaler jeg å starte med én gang!

Moseng minner om at en del hunder kan bli mer stresset av at det skjer noe hele tiden.

– Hunder trenger aktivitet, trygghet og ro. De er ikke skapt for full aksjon hele døgnet. Dersom man går for raskt frem kan man få uheldige reaksjoner, de er mye vanskeligere å lære av hundene, enn å forsiktig starte med god tid til å endre hverdagen.

Å få dyrene tilbake til en normal hverdag er utfordrende for alle hundeeiere, understreker Moseng.

– Pandemien har gjort helt om på livene våre og også for de firbente. Jeg er nok litt spent på hvordan dette blir fremover. Jeg vil jo oppfordre hundeeiere til å tenke langt frem – slik at de får god tid til å legge til rette for bestevennen sin, særlig om hunden har hatt eller har vist tendens til separasjonsangst eller andre utfordringer.