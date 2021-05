Flere reisende slipper karantenehotell – fraråder fortsatt unødvendige reiser

Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes ved innreise til Norge slik at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper å være på karantenehotell.

Grensen blir satt på reisende fra europeiske land med færre enn 150 nye smittede per 100.000 de siste 14 dagene.

Personer som har vært i områder med høy smitte må fortsatt på karantenehotell, uavhengig av reisens formål.

– Det gjelder selv om reisen var en nødvendig arbeidsreise, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

UNNTAK: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland vil gi noen reisende unntak fra karantenehotell-ordningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Dette er karantenehotell-reglene fra torsdag 27. mai: Reisende utenfor Europa, skal i utgangspunktet være på karantenehotell i hele karanteneperioden frem til negativ test tidligst etter sju døgn.

Reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive, slipper å oppholde seg på karantenehotell. De må gjennomføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn 150 smittede per 100 000, må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn. De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter sju døgn.



Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn. Det kommer mer informasjon om denne gruppen senere.

Vil gi lettelser til vaksinerte

Det innføres unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er bosatt i områder som ikke er underlagt karanteneplikt i Norge, skriver regjeringen i en pressemeldingen.

I tillegg jobber regjeringen med å gi de samme lettelsen til vaksinerte personer.

– Så snart vi har fått på plass dokumentasjon som er digital, sikker og verifiserbar vil også beskyttede personer, blant annet de som har fått første vaksinedose for mer enn tre uker siden, slippe å være på karantenehotell, sier Mæland.

Regjeringen ønsker også å innføre koronasertifikatet raskere enn planlagt.

Det globale reiserådet forlenges

Utenriksdepartementet forlenger også reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land til 1. juli.

– Regjeringens gradvise gjenåpningsplan er i gang, men helsemyndighetene tilråder å unngå utenlandsreiser til en større andel nordmenn er vaksinert. Derfor forlenger vi det globale reiserådet til 1. juli, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

– Vi ønsker ikke å ha reiserådet lenger enn nødvendig, men slik situasjonen er nå er det mest forutsigbart å planlegge Norgesferie i sommer, sier hun.

SOMMERFERIE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener vi fortsatt bør planlegge for Norgesferie. Foto: Berit Roald / NTB

Ny anbefaling før juli

Helsemyndighetene anbefaler at antall utenlandsreiser, også blant personer som er fullvaksinert i Norge, holdes lavt fram til størstedelen av den voksne befolkningen har fått tilbud om vaksine.

Utenriksdepartementet og helsemyndighetene kommer derfor tilbake med mer informasjon om reiserådet før 1. juli.

– I månedsskiftet juni/juli vet vi mer om smittesituasjonen i Norge, kapasitet i helsevesenet og bruken av koronasertifikatet. Samtidig vil flere ha fått vaksine. Alt dette avgjør når vi kan begynne å reise utenlands igjen på en trygg måte, sier Søreide.

Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet fortsetter Utenriksdepartementet de ukentlige vurderingene av land i EØS/Schengen som er unntatt reiseråd og karanteneplikt.

Kriterier for unntak er smittetall under 25 smittede per 100.000 innbygger de to siste ukene, samt at antall positive prøver er under fire prosent.