Åpner opp om voldtekt i prins Harrys nye serie: – Jeg var ikke den samme jenta

GOD KVELD NORGE (TV 2): I serien «The Me You Can't See» forteller artist Lady Gaga (35) om da hun ble gravid som ung etter en musikkprodusent voldtok henne.

I den nye dokumentarserien «The Me You Can't See» setter programleder Oprah Winfrey og prins Harry fokus på mental helse.

En av dem som forteller sin historie i serien er artist Lady Gaga, eller Stefani Germanotta som hun egentlig heter.

TRAUMER: Lady Gaga fikk traumer etter hun ble voldtatt av en produsent som 19-åring. Foto: Jim Watson

Som ung ble hun utsatt for et overgrep hun aldri glemmer:

– Jeg var 19 år og jobbet i (musikk-)bransjen og en produsent sa til meg: «Ta av klærne dine», forteller Gaga i serien.

Det var The Daily Mail som omtalte saken først.

Ble gravid

Artisten forklarer at hun sa nei, men at de fortsatte og truet med å brenne all musikken hennes dersom hun ikke gjorde som de sa.

Hun forklarer at hun frøs til, og ikke husker så mye mer av hendelsen etter det.

Under voldtekten besvimte Gaga og var fysisk syk i flere uker etterpå. Dette var hennes måte å takle smertene rundt overgrepet på.

Etter hvert skjønte hun hva sykdomssmertene kom av:

– Jeg skjønte at det var den samme smerten jeg følte når personen som voldtok meg satte meg av på gatehjørnet gravid, forklarer en gråtkvalt Gaga.

Psykotisk pause

Gaga sliter fortsatt den dag i dag med hendelsen som har gitt henne arr både fysisk og følelsesmessig. Hun ønsker heller ikke å si navnet til produsenten som voldtok henne i redsel av å møte på han igjen.

En stund etter hendelsen fikk Gaga diagnosen posttraumatisk stresslidelse som følge av voldtekten som gjorde henne gravid.

– Jeg hadde en total psykotisk pause, og i et par år var jeg ikke den samme jenta, forteller 35-åringen.

Hun forklarer at hun i ettertid av hendelsen også har måttet har måttet håndtere impulser mot selvskading.

Selv om hun opplevde flere fine måneder kunne hele situasjonen snu seg på hodet og hun følte seg dårlig - da kom tankene om å kutte seg selv.

Gaga har kjent på mye skam i ettertid og håper at hennes åpenhet kan hjelpe andre i samme situasjon til å åpne opp til andre.

Artisten hevder selv at det var til stor hjel for henne å snakke åpent om det hun opplevde som ung.