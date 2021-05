Peugeot er i flytsonen om dagen. De lanserer den ene spennende modellen etter den andre. Og de selger dessuten bra med biler i Norge.

Hvis vi utelukkende ser på design og kjøreopplevelse, er nye 508 Peugeot Sport Engineered utvilsomt den raffeste modellen deres i dag.

Faktisk er det tidenes kraftigste serieproduserte modell fra Peugeot – med sine 360 hestekrefter.

Nå har vi testet det nye flaggskipet en ukes tid, og vi kan enkelt slå fast til de få som har bestilt: Her er det mye moro i vente!

Hvordan er den å kjøre?

508 Peugeot Sport Engineered er en ladbar hybrid, som kan kjøres opptil 42 kilometer elektrisk. Men bak rattet i nykommeren, er du mer opptatt av å nyte den solide kraftpakken bilen leverer, fremfor å tyne ut flest mulig kilometer på strøm.

508 Peugeot Sport Engineered Pluss: 360 hestekrefter

Tøff design

Kan kjøres helelektrisk Minus: En smule dyr

Relativt høyt forbruk i Sport Pris: 699.900 kroner

Bilen er utstyrt med totalt tre motorer. En bensinturbo på 200 hk og to elmotorer. Samlet effekt er 360 hk og solide 520 Nm.

508 Sport Engineered har dessuten firehjulsdrift, som gjør at kreftene plantes effektivt til bakken. Det trengs.

I førersetet er det nesten uvant å kjenne så mye krefter i en Peugeot. Bilen sparker virkelig unna, og den oppleves på mange måter raskere enn 0-100-tiden, som er oppgitt til 5,2 sekunder.

Det merkes også at Peugeots motorsport-avdeling har gjort tydelige grep på understellet. I «Sport» strammes demperne, i tillegg til at gass- og styreresponsen skjerpes. Gjennom svingene er det ingen tvil om at dette er en av Peugeot sine absolutt morsomste modeller i dag. Kanskje den aller beste.

Styringen er veldig direkte, men nesten litt for lett vektet, hvis vi skal pirke. Litt mer motstand i Sport hadde gjort seg.

Det skal også sies at man merker at det er en hybrid-drivlinje som leverer de 360 hestekreftene. Kreftene kommer for eksempel ikke like eksplosivt som en ren bensinmotor ville klart. Lyden fra 1,6-literen, på høyt turtall, er heller ikke direkte vakker.

Men dette blir altså pirk i det store bildet. For nye 508 Peugeot Sport Engineered leverer virkelig en underholdende kjøreopplevelse.

Blir tidenes kraftigste fra Peugeot

Bilen er utstyrt med fem ulike kjøremodus: Electric, Comfort, Hybrid, Sport og 4WD.

Design utenpå og inni

Peugeot gjør mye spennende på design-fronten om dagen. 508 Peugeot Sport Engineered er intet unntak.

Her har franskmennene virkelig dratt på, med den ene frekke detaljen etter den andre. Bilen ser småslem ut fra alle vinkler. I front finner vi en ny, sort grill og ikke minst finner nede ved frontfangeren.

Langs siden følger Peugeot opp med markante sideskjørt og 20-toms felger. Det hele rundes av med en svulstig og stram hekk, med to digre enderør.

Vi synes bilen ser veldig bra ut og det er tydelig at designet også appellerer til flere. Vi har nemlig aldri opplevd så mange lange blikk bak rattet i en Peugeot tidligere.

På innsiden kjenner vi igjen det aller meste fra en vanlig 508, inkludert cockpit-følelsen. Kudos til alcantara-setene, med gode justeringsmuligheter. Limegrønne sømmer i både sete, ratt og dørtrekk underbygger at det er toppmodellen du kjører.

Sittestillingen er upåklagelig. Men hvis vi skal sette fingeren på noe, er rattet nesten litt for lite...

Hvordan er plassen?

Hva får du med deg:

508 Peugeot Sport Engineered leveres både som sedan og stasjonsvogn. Vi kjører sistnevnte – som naturligvis er det mest praktiske alternativet.

Batteriet har en kapasitet på 11,8 kWt og ladetiden er 7 timer med vanlig kontakt.

Her kan du frakte opptil 530 liter i bagasjerommet – eller 1.780 liter dersom du legger ned baksetene. Dette er nøyaktig det samme volumet som en 508 uten hybrid drivlinje. Batteripakken stjeler med andre ord ikke noe av bagasjerommet.

Livet i baksetet:

I andre seterad er det lite å klage på. Her kan det fint sitte to voksne og hele familien kan dra på tur. To egne USB-uttak er også på plass, samt fyldig lyd fra Focal-anlegget. Sistnevnte er standard på bilen og innebærer 10 høyttalere rundt om i kupeen.

Bak rattet:

Setene har vi allerede nevnt. De leverer god komfort og gode justeringsmuligheter. For de som ikke kjører nyere Peugeot til daglig, vil det være en tilvenningssak at instrumentene er plassert over det kompakte rattet.

Stor interesse for Hyundai Ioniq 5 - nå er den i Norge

Det er god plass, også i baksetet.

Tech-faktor

508 Peugeot Sport Engineered leveres med et drøss av utstyr som standard.

Det inkluderer alt fra 20-tommers felger og alcantara-seter – til justerbar fjæring, adaptiv cruise control med selvkjøring nivå 2, samt LED-lys foran og bak.

Den korte oppsummeringen er at bilen har alt utstyr som kan leveres, og at tech-faktoren dermed er høy.

I Sport-modus syns vi forbruket nesten er overraskende høyt. I testperioden varierer det fra 0,9 til over 1,3 liter/mil.

Konklusjon

Vi har skikkelig sansen for at Peugeot lager en entusiastbil som dette.

Det er absolutt ikke den mest fornuftige modellen deres. Kjøreegenskapene er heller ikke på linje med eksempelvis BMW M340i eller Mercedes-AMG C43. Men underholdningsfaktoren og designet i seg selv, er likevel nok til å gi tommel opp for denne kruttønna.

Dessuten er det litt urettferdig å sammenligne den franske løven opp mot tysk premium, som koster en god del mer. Når det er sagt, er det et hyggelig kompliment til Peugeot, at vi nevner dem. For bilene er tross alt ganske like på papiret – når det gjelder effekt og dreiemoment.

Prisen på stasjonsvogn-utgaven vi kjører er 699.900 kroner, og da er bilen altså fullutstyrt. En hyggelig bonus er dessuten at mye av hverdagskjøringen kan gå billig unna på strøm.

Vi kan ikke annet enn å gratulere Peugeot med deres kraftigste gatemodell så langt. En kjøretur på svingete veier i denne, så sitter smilet garantert løst.

20 toms felger og denne lakkfargen er standard på bilen.

508 Peugeot Sport Engineered Motor og ytelser: Motor: 1,6 liter turbo + to elmotorer

Effekt samlet: 360 hk / 520 Nm

0-100 km/t: 5,2 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: Ikke oppgitt

Elektrisk rekkevidde: 42 km (WLTP) Mål, vekt og volum: Vekt: 1.634 kg (ladbar hybrid: 1.818 kg)

Tilhengervekt: 1.875 kg

Bagasjerom: 530 liter Pris testbil: 699.900 kroner

