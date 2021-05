Patrick Thoresen legger lista høyt for hockeygutta.

Hockey-VM er i gang, og lørdag formiddag spiller Norge sin første kamp i mesterskapet mot Tyskland.

Patrick Thoresen (37) skal selv følge mesterskapet foran tv-en hjemme på Hamar.

– Jeg er usikker på om kroppen min tåler både VM nå og OL-kvalik-kamper tidlig i høst. Og jeg prioriterer å bidra til at Norge kommer til OL, sier veteranen.

Norge er i pulje med Canda, Finland, USA, Tyskland, Italia, Kazakhstan og Latvia. Ingen lag rykker ned til B-puljen.

På spørsmål om hva som er realistisk for Norge i mesterskapet, sparer ikke Thoresen på kruttet.

– Kvartfinale. Hårreisende mål, men vi har i alle år jeg har vært med, hatt kvartfinale som målsetting. Vi må ha noe å strekke oss etter, vi kan ikke møte opp for å berge plassen.

– Tror du landslagstrener-pappa, Petter Thoresen, har dette som mål også i dette mesterskapet?

– Jeg har ikke snakket med han om det, men jeg regner med at han og spillerne sikter dit. Jeg mener at Norge har gode seierssjanser mot fire av lagene i vår gruppe: Tyskland, Italia, Latvia og Kazakhstan. Og Norge har jo vist tidligere at vi kan hamle opp med antatt bedre lag.

– Men Norge stiller jo uten spillere som Mats Zuccarello og og deg selv?

– Det har skjedd i flere mesterskap at Norge ikke har hatt med sine antatt beste spillere, men det er kollektivet, laget, som er Norges styrke. Jeg gleder meg veldig til mesterskapet, jeg er spent på hva unggutta, med Mathias Emilio Pettersen i spissen, kan få til, de har jo gjort det bra til nå. Og jeg tror mange med meg nå er litt sulteforet på hockey.

– Så nå blir det hockey hele dagen?

– Jeg må trene litt på morgenen og passe litt på de to padelsentrene jeg har åpnet her på Hamar, men bortsett fra det blir det mye hockey de neste ukene.