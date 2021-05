Nå erkjenner 21-åringen at han skjøt Halil Kara (21) i hodet

Bare dager før rettssaken kommer opp for Oslo tingrett, valgte den drapstiltalte 21-åringen å gå i politiavhør. Nå erkjenner han å ha skutt Halil Kara utenfor Prinsdal Grill, men sier det var et uhell.

Det bekrefter statsadvokat Irlin Irgens overfor TV 2.

– Det er en av de tiltalte som har skutt, og som nå har erkjent at det var han som skjøt. Også mener vi at det er to andre som har medvirket til dette, sier Irgens.

– Han mener skuddet gikk av ved et uhell, hvordan ser påtalemyndigheten på det?

– Det må vi komme tilbake til under bevisførselen i retten.

Ved 23-tiden om kvelden den 10. januar i fjor kom skytteren og en kamerat, som i dag er 19 år gammel, til Prinsdal Grill i Oslo.

Ifølge påtalemyndigheten parkerte de bilen sin skrått overfor gatekjøkkenet. Derfra holdt de fire personer, blant andre avdøde Halil Kara (21), under oppsikt.

Slått i bakhodet

Klokken 23.07 ringte skytteren og 19-åringen til en tredje kamerat som ankom stedet en halvtime senere. Politiet mener at han overleverte et våpen til dem.

ÅSTEDET: Politiet sperret av parkeringsplassen og jobbet gjennom hele natten etter drapet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kameraten som skal ha overlevert våpenet, nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer Øyvind Bratlien. Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Klokken 23.50 kom Halil Kara og vennene hans ut fra gatekjøkkenet. Da gikk skytteren ut av bilen. På kloss hold avfyrte 21-åringen et skudd mot Karas hode.

Ifølge TV 2s opplysninger har skytteren forklart at han hadde med seg våpenet for å skremme eller true de andre mennene, som han hadde hatt en konflikt med. Skuddet mener han gikk at ved et uhell.

Umiddelbart etterpå slo skytteren en av Karas kamerater i bakhodet med våpenet, slik at han fikk knusningsskader, ifølge tiltalen.

UNDERSØKELSER: Politiets krimteknikere tok bilder av åstedet kort tid etter drapet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det oppsto et basketak der skytteren, ifølge politiet, stakk Karas kamerat flere ganger med kniv.

– Han har hatt det tøft og savner kameraten sin hver dag. Nå ser han frem til å få en avslutning på politisaken, sier kameratens advokat Bjørn Aksel Henriksen til TV 2.

Skytteren kjenner seg ikke igjen i tiltalens beskrivelse. Han mener at han ble angrepet av Halil Karas venner og brukte kniven i nødverge.

Reiste til Ungarn

Kvelden etter satt skytteren på med to menn, begge i 20-årene, fra Oslo til Gøteborg. De to er tiltalt for å ha hjulpet ham med å unndra seg straff.

Begge de to mennene erkjenner å ha sittet i bilen, men de har forklart at de ikke visste noe om at 21-åringen hadde skutt en mann kvelden i forveien.

Videre tok skytteren seg nedover i Europa. Etter fem dager på flukt ble han pågrepet på grensen mellom Serbia og Ungarn.

MINNESTED: Det ble lagt ned både lys og blomster på åstedet i dagene etter drapet. Foto: Mathias Ogre / TV 2

Etter at 21-åringen ble utlevert til Norge, har han ikke ønsket å la seg avhøre. I mellomtiden har Riksadvokaten tiltalt ham, 19-åringen som satt med ham i bilen og mannen som overleverte våpenet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet har hele tiden hatt en hovedhypotese om at det var 21-åringen som skjøt, men det var knyttet usikkerhet til om og eventuelt hva han ville forklare i rettssaken som begynner på tirsdag.

Gikk i avhør

I forrige uke valgte imidlertid 21-åringen å gå i avhør. Ifølge TV 2s opplysninger varte avhøret over to dager. Han erkjente å ha skutt Kara, men forklarte samtidig at det var et uhell.

Forsvarerne til 21-åringen, advokatene Morten Furuholmen og Albulena Krasniqi, ønsker ikke å kommentere saken.

Den 19 år gamle mannen som satt i bilen sammen med 21-åringen like før skytingen, forsvares av advokat John Christian Elden. Han forteller at klienten nekter straffskyld.

– Han erkjenner at han har vært til stede, men han har ikke hatt kunnskap om at en drapshandling skulle begås, sier Elden til TV 2.

FORSVARER: Klienten til advokat John Christian Elden nekter straffskyld. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

I tillegg til drap er den 21 år gamle skytteren tiltalt for vold og trusler mot kameraten til Halil Kara. Det er ukjent hvordan han stiller seg til disse anklagene.

Kameratene til Kara har forklart at 21-åringen var maskert og hadde på seg hansker. Det er ukjent hva han har forklart om dette.

Kriminelt miljø

For den etterlatte familien har tiden etter drapet vært svært vanskelig.

– Det har vært en enorm belastning for familien å miste sønnen på en slik brutal måte, helt uten grunn, sier bistandsadvokat Veysel Ince til TV 2.

Politiet har knyttet drapet til en konflikt mellom ulike miljøer på Oslos østkant. Det vil også bli tema under rettssaken, der statsadvokat Irgens vil forsøke å belyse et motiv for drapet.

TV 2 har også skrevet at flere av de involverte i saken har knytninger til det kriminelle miljøet Young Bloods, som har tilhold på Holmlia like ved Prinsdal.

For familien har knytningene til et kriminelt miljø vært ekstra belastende.

– Halil bodde med sin far og mor, og de kjenner Halil godt. Politiet kan ha gode grunner til å knytte drapet av Halil til en konflikt mellom to miljøer. Familiens poeng er at Halil selv verken var kriminell eller hadde noe tilknytning til et kriminelt miljø, sier Ince.

Rettssaken begynner i Oslo tingrett tirsdag og skal pågå til 17. juni.

– Familien ønsker selvsagt at all sannheten kommer frem under rettssaken, men er forberedt på at motivet forblir uklart. Det viktigste for familien er uansett at de ansvarlige bak denne brutale handlingen straffes. sier han.