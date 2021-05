Som et søtt punktum serveres amerikanske brownies. Oppskriften finner du nederst i artikkelen.

Smørbrød med skagenrøre

Dette trenger du:

500-600 g rensede reker

4 ss crème fraiche

4 ss majones

1 ss ravigottesaus eller chilisaus (kan sløyfes)

½ finhakket sjalottløk

Finhakket gressløk

Saft av ½ sitron

4-5 ss lodderogn

Salt, pepper

Fersk dill

Reddiker

Lyst brød, gjerne surdeigsbrød

Til pynt: Smør, salat, sitron, dill, slangeagurk, eventuelt litt lodderogn eller rognkjeksrogn

Slik gjør du:

Rør sammen crème fraiche og majones. Tilsett finhakket mild løk og smak til med sitronsaft, eventuelt ravigottesaus/chilisaus, salt, pepper. Tilsett halvparten av de rensede rekene, lodderognen, finhakket dill og gressløk. Smak til!

Rist eventuelt brødet i stekepanne med litt smør eller penslet med olje. Legg salat på skivene, legg over skagenrøre, dryss over resten av rekene og anrett med ønsket garnityr og tilbehør.

Hvis du ønsker oppskrift på syltet rødløk, her er oppskrift:

1-2 rødløk (stor rødløk bruk 1), ½ dl eddik eplecidereddik/hvitvinseddik, ½ dl vann, ¾ dl sukker. Start med rødløken, dette kan godt gjøres i god tid/dagen før servering. Holdbar i kjøleskapet 8-10 dager. Kok opp eddik. vann og sukker. Skjær rødløken i tynne ringer og hell over den varme laken.

BROWNIES Foto: Wenche Andersen

Amerikanske brownies

NB! Stor oppskrift i langpanne. Oppskriften kan halveres og stekes i en liten langpanne (ca. 25x20 cm)

Dette trenger du:

200 g smør

400 g mørk sjokolade (kakao se tips)

7 ½ dl (550 g) sukker

8 egg

5 ts vaniljesukker

¼ ts salt

10 ss kakao

6 dl hvetemel

Tips: Kokesjokolade kan byttes ut med 12 ss bakekakao og 1 dl kaffe eller juice. Kakao tilsettes sammen med hvetemelet og kaffe/juice sammen med smøret.

Slik gjør du:

Smelt smør og sjokolade i en kasserolle over svak varme, Avkjøl til lunken. Visp sukker og egg til sukkeret har løst seg opp. Bland inn smør og sjokoladeblandingen. Sikt hvetemel og vaniljesukker i deigen, og bland til en glatt deig. Hell deigen i en bakepapirkledd langpanne. Stek på nederste rille i varm stekeovn, 175 grader i 35-40 minutter. Kaken skal være myk. Avkjøl kaken i formen, sett gjerne kaldt natten over.

Tips: Etter 35-40 minutter vil kaken virke bløt, men for å få den rette brownies konsistensen er det viktig at kaken ikke stekes for lenge. Kaken vil stivne når den avkjøles.

Andre smaker: Deigen kan tilsettes forskjellige typer smaker om du ønsker det. For eksempel hakkede valnøtter, revet appelsinskall (kun det gule) og ½ dl presset appelsinjuice eller 1 dl sterk god kaffe. Tilsettes juice eller kaffe bruk 1-2 ss ekstra med hvetemel.