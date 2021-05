Fryktet han ikke kunne spille igjen etter koronavaksine

Gitarist Eric Clapton delte nylig sin opplevelse rundt det å få siste dose av korona-vaksinen AstraZeneca i et notat til den italienske arkitekten Robin Monotti Graziadei.

Han kaller sin opplevelse med vaksinen «katastrofal» og var redd den kunne få store konsekvenser for hans musikalske karriere.

– Jeg var redd jeg aldri skulle spille igjen, forklarer Clapton ifølge Los Angeles Times.

Ga ut protest-sang

Anti nedstengnings-aktivist Clapton tok den første dosen av Astra Zeneca-vaksinen i februar. Dette var bare to måneder etter at Clapton ga ut låta «Stand and Deliver» med sanger Van Morrison.

Låta er en protest mot nedstengingstiltakene i Storbritannia og teksten spør blant annet: «Vil du være en fri mann eller en slave? Vil du ha disse kjettingene til du ligger i graven?»

Kort tid etter første dose av korona-vaksinen kjente Clapton på sterke bivirkninger som varte i ti dager.

Da han var på bedringens vei fikk han beskjed om at han ville få dose nummer to om tolv uker.

Allerede seks uker senere fikk han tilbudet om dose nummer to av vaksinen. Da visste han litt mer om farene ved vaksinen hevder han.

Frosne lemmer

Etter andre dose kjente han på store bivirkninger igjen.

– Mine hender og føtter var enten frossen, nummen eller svei. De var ubrukelige i to uker. Jeg lider av perifer nevropati og skulle aldri vært i nærheten av nåla, men propagandaen sa at vaksinen var for alle, sier Clapton.

Polynevroparti, eller perifer nevroparti, vil si at de perifere nervene i kroppen ikke fungere som de skal. Med andre ord leder de nervesignaler dårlig og dette er særlig typisk for føtter ifølge Norsk Helseinformatikk.

Flere kan oppleve forskjell på hvor sterke bivirkningene er etter første og andre dose fra korona-vaksinen.

Ifølge Folkehelseinstituttet sine sider kan bivirkninger fra AstraZeneca-vaksinen være ømhet i arm etter stikket, hodepine, trøtthet, muskel- og leddsmerter, feber, frysninger samt kvalme eller uvelhet.

Dette er såkalte milde symptomer som vil gå over etter noen dager. Dersom sykdomsfølelsen ikke gir seg og man ser tegn til alvorlig sykdom skal man kontakte lege.

Blodpropp

AstraZeneca-vaksinen har blitt omdiskutert i flere land etter at alvorlige hendelser som for eksempel blodpropp har oppstått i ettertid av vaksinasjon. I noen tilfeller har det også endt med dødsfall.

Et utvalg ved FHI mener det ikke er nok kunnskap om vaksinen, og at det i ettertid har vært vanskelig å si noe om hvem som er utsatt for alvorlige bivirkninger som blodpropp og lave blodplater.

Det er heller ingen effektiv behandling av de alvorlige bivirkningen som oppstod ved AstraZeneca.

VAKSINE SKROTES: Norge har valgt å droppe AstraZeneca-vaksinen ettersom ulempene ved vaksinen har vært større enn effekten. Foto: Terje Pedersen

Vaksinen AstraZeneca settes ikke lenger i Norge etter at regjeringen valgte å skrote den.

– Regjeringen har besluttet at AstraZeneca-vaksinen ikke skal brukes i Norge, heller ikke frivillig. De sjeldne, men alvorlige bivirkningene vi har sett i Norge, tilsier at risikoen ikke veier opp for nytten, sa helseminister Bent Høie tidligere i mai.

Statsminister Erna Solberg forklarte også da at ettersom Norge har tilgang til andre vaksiner som for eksempel Pfiser kan man velge bort AstraZeneca-vaksinen.

– Norge står i en særstilling. Norge har vurdert at ulempene er større enn effekten av å bruke den. I mange andre land, vil vurderingen av dette være annerledes fordi smitten er mye større, sa Solberg da.