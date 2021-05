Timene som kan inneholde svaret

Tidlig på morgenen den 4. februar ble Thea Braavolds telefon satt i flymodus. Ikke lenge etter ble hun funnet drept. Nå er de digitale sporene sentrale for å finne ut når hun døde.

Søndag den 4. februar i fjor ble Thea Braavold funnet død i sin leilighet i Sandefjord. Måten hun ble funnet på levnet liten tvil for politiet; dette var et drap.

Politiet slo drapsalarm, og litt over en time etter at Thea ble funnet ble hennes kjæreste, en tidligere drapsdømt 36-åring, pågrepet i en garasje et annet sted i Sandefjord. Han ble funnet sovende i bilen til eieren av garasjen.

Selv om politiet er sikre på at Thea ble drept, har ikke rettsmedisinske undersøkelser kunne fastsette dødstidspunkt. Årsaken til det er måten Thea ble funnet på, og usikkerhet rundt kroppens temperatur da hun ble funnet.

Derfor har alle digitale spor som kan si noe om Theas og den tiltalte kjærestens bevegelser den aktuelle helgen vært sentrale i etterforskningen.

Politiet har via mobilsignaler og videoovervåking kartlagt aktivitet de aktuelle timene. Likevel er det fremdeles usikkert hva som skjedde i Theas bolig i morgentimene den dagen hun ble drept.

ÅSTED: Thea Braavold ble funnet i sin leilighet i Sandefjord. Foto: Erlend Sørbø

Tilbragte dagen sammen

Politiet har kartlagt parets bevegelser den aktuelle helgen via teledata og bilder fra overvåkingskameraer i Sandefjord.

De digitale sporene viser at Thea og den drapstiltalte kjæresten tilbragte lørdagen sammen.

NÆRBUTIKK: Thea Braavold og den drapstiltalte mannen var sammen på Joker-butikken dagen før Braavold ble funnet død. Foto: Politiet

På formiddagen klokken 10.48 blir de fanget av et overvåkingskamera i en Joker-butikk ikke langt ifra leiligheten der Thea bor.

Deretter drar paret til Sandefjord sentrum, og besøker Hvaltorvet kjøpesenter. De to ankommer sammen klokken 11.16.

Thea handler deretter på butikken Normal, og de to forlater kjøpesenteret åtte minutter senere.

HVALTORVET: De to ble sist observert samen på Hvaltorvet kjøpesenter. Foto: Politiet

Deretter nærmest forsvinner den nå drapstiltalte 46-åringen fra radaren de neste timene.

Det neste sikre signalet på hva han har gjort kommer klokken 01.10 på natten. Da blir han fanget opp av et overvåkingskamera ved et treningssenter like før han setter seg i en taxi og reiser fra Sandefjord til Larvik.

Den er uklart hva den tiltalte 46-åringen gjør den natten i Larvik, men telefonen hans gir flere utslag på en basestasjon i Larvik sentrum. Han blir også fanget opp av flere overvåkingskameraer rundt i Larvik gjennom natten.

I de tidlige morgentimene kommer han til en taxiholdeplass ved Larvik stasjon. Her oppholder han seg i en drøy time til klokken er 05.28. Da tar han en taxi tilbake til Sandefjord.

Braavolds bevegelser

Thea Braavold kommer hjem til sin leilighet like etter klokken 19 lørdag. Den kvelden snakker hun med flere venner på telefonen og via tekstmeldinger.

Det siste sikre livstegnet kommer når hun har en samtale med en nær venninne via tekstmeldinger klokken 19.

Deretter slår telefonen hennes regelmessig inn på basestasjoner rundt hennes leilighet gjennom natten, inntil tidlig morgen søndag den 4. februar.

De avgjørende timene

Kun åtte minutter etter at den nå tiltalte 46-åringen setter seg i taxien, oppstår det en situasjon som gjør at taxisjåføren utløser alarmen i bilen, og kjører til nærmeste bensinstasjon. Få minutter senere ankommer politiet, og like etter klokken 07 blir han kjørt av politiet til Thea Braavolds leilighet i Sandefjord.

Mellom klokken 7.10 og 16.28 søndag den 2. februar finnes det ingen objektiv informasjon, altså teledata eller videoovervåking, om hvor den tiltalte mannen har vært, før han blir pågrepet sittende i bilen til en fremmed mann i en garasje over fem timer senere.

I det samme tidsrommet ble Thea drept. Hun blir funnet av tre av sine nærmeste venner klokken 15.22.

Siste signal

De siste signalene fra Braavolds eiendeler kommer tidlig søndag morgen.

Klokken 07.28, 18 minutter etter at den tiltalte kjæresten blir sluppet av i nærheten av i nærheten av hennes leilighet.

Da er det aktivitet på Thea sin laptop.

Så, klokken 08.20, skjer det noe med Theas telefon. Den slutter å gi utslag på basestasjonene i nærheten av leiligheten. Politiet forklarer dette med at den enten blir slått av, satt i flymodus, eller flyttet utenfor rekkevidde.

Noen minutter senere går laptopen i dvale. Det er ingen flere sikre signaler på at noen benytter hennes eiendeler etter dette.

Måten Thea døde på gjør at det er vanskelig å slå fast dødstidspunkt. Dermed er morgentimene den søndagen svært interessante for politiet.

I sin forklaring hevdet 46-åringen at han gikk til Braavolds leilighet og banket på døren, men at han ikke gikk inn fordi døra var låst. Ifølge ham var han altså aldri sammen med Thea den dagen.

I tiden før han ble pågrepet var han innom en bekjent der han fikk sove på sofaen.

Den bekjente vitnet i retten. Ifølge vedkommende sa den tiltalte mannen «Thea er død, Thea er død, du må tilgi meg», før han sovnet.

Skylder på kriminelle miljøer

Den drapstiltalte kjæresten er den eneste politiet har mistenkt for å ha begått drapshandlingen.

Han nekter straffskyld, og sa i sin forklaring til retten at han mener drapet på Thea har en tilknytting til drapet han tidligere er dømt for å ha begått.

I 2003 var han en av flere menn som mishandlet og drepte en 27 år gammel mann. Drapet var knyttet til gjengkriminalitet. 46-åringen ble dømt til 14 års fengsel, en dom han sonet til siste dag.

46-åringen navnga flere personer fra kjente kriminelle miljøer som han mener har villedet politiet og kan stå bak drapet på Thea. Noen av dem sonet dommer i norske fengsler da drapet ble begått.

Det er gjennomført en sakkyndig vurdering av 46-åringens mentale helse. Aktørene ønsker ikke å si hva de sakkyndige har konkludert med, men påtalemyndigheten har tatt forbehold om å legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern eller 21 års forvaring.