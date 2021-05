TV 2s eksperter har valgt kandidatene – nå bestemmer du hvem som vinner

I løpet av 48 timer (fredag 19.00–søndag 19.00) kan du gå inn i TV 2 Sportens app på din mobiltelefon og bestemme hvem du mener fortjener prisene.

Sesongens spiller, unge spiller, keeper og manager skal kåres.

Vinnerne av de ulike kategoriene vil bli kåret i TV 2s Premier League-studio søndag 19.30.

Dersom du er inne i appen og stemmer er du med i trekningen av en valgfri Premier League-drakt for neste sesong. Denne vil bli delt ut når neste sesongs drakter blir tilgjengelige.

TV 2s eksperter Simen Stamsø-Møller (sesongens spiller og unge spiller) og Erik Thorstvedt (sesongens keeper og manager) har plukket ut fem kandidater i hver kategori. Under kan du se hvem som er nominert.

Alle navnene står i tilfeldig rekkefølge.

Sesongens spiller

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller har tatt ut de fem spillerne han mener fortjener å vinne den gjeveste prisen.

Kevin De Bruyne (29) – Manchester City:

Belgieren har igjen vist seg som en av Pep Guardiolas viktigste spillere. Premier League-tittelen er allerede i boks og søndag venter Champions League-finale mot Chelsea.

I Premier League har det blitt 24 kamper, fem mål og elleve assist.

Bruno Fernandes (26) – Manchester United:

Portugiseren har herjet for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Kun Harry Kane har flere målpoeng enn Fernandes sine 29. Onsdag kan han vinne Europa League og med det ta sitt første trofé med rødtrøyene.

I Premier League har det blitt 37 kamper, 18 mål og elleve assist.

Harry Kane (27) – Tottenham

Til tross for en meget skuffende Spurs-sesong har Harry Kane igjen levert varene. Selv om Tottenham står i fare for å ikke sikre seg en Europa-plass neste sesong har Kane levert imponerende 35 målpoeng på 34 kamper.

Det store spørsmålet rundt spissen etter årets sesong er om han spiller i den hvite Tottenham-drakten også neste sesong.

I Premier League har det blitt 34 kamper, 22 mål og 13 assist.

Rúben Dias (24) – Manchester City:

Den eneste forsvarsspilleren som er nominert til årets spiller av Simen Stamsø-Møller. Midtstopperen har revolusjonert Guardiolas forsvarsspill og sammen med John Stones har han dannet et fryktet stopperpar.

Duoen har kun tap én kamp når de har vært stoppermakkere. I tolv av kampene har City holdt nullen. Portugiseren kostet City nesten 700 millioner kroner, men har vist seg å være verdt hver eneste øre.

Ilkay Gündogan (30) – Manchester City:

Tyskeren tok ansvar da Kevin De Bruyne var skadet og har trolig levert sin beste sesong noensinne. Den løpssterke og kreative midtbanespilleren scoret imponerende elleve mål på tolv kamper i starten av 2021.

I Premier League har det blitt 28 kamper, 13 mål og tre assist.

Sesongens unge spiller

Simen Stamsø-Møller har valgt ut de fem spillerne han mener fortjener å være nominert til sesongens unge spiller. Kriteriet for å være nominert er at spilleren ikke hadde fylt 23 år ved sesongstart.

Phil Foden (20) – Manchester City:

Har fått sitt definitive gjennombrudd både i Manchester City og på Englands landslag. Juvelen blir sett på som en av nøkkelfaktorene for at England leverer et godkjent EM.

I Premier League har det blitt 27 kamper, åtte mål og fem assist.

Bukayo Saka (19) – Arsenal:

Har vært et av få lyspunkt for Arsenal-supporterne i en ellers ganske skuffende sesong.

I Premier League har det blitt 31 kamper, fem mål og fire assist.

Mason Mount (22) – Chelsea:

Ble nylig kåret til årets spiller i Chelsea. Er i likhet med Phil Foden ventet å spille en nøkkelrolle for England under sommerens EM. Nå venter Champions League-finalen for spilleren som har vært i Chelsea siden han var seks år gammel.

I Premier League har det blitt 35 kamper, seks mål og seks assist.

Declan Rice (22) – West Ham:

Har vært blant de viktigste spillerne i et meget overraskende West Ham-lag. London-klubben har overbevist alle og kjempet om en plass i Champions League nesten hele veien inn.

I Premier League har det blitt 31 kamper, ett mål og én assist.

Marcus Rashford (23) – Manchester United:

Rashford er en av Ole Gunnar Solskjærs viktigste spillere. Til tross for sin unge alder har han spilt 270 kamper for de røde, 179 av dem i Premier League.

I Premier League har det blitt 37 kamper, elleve mål og elleve assist.

Sesongens manager

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt har tatt ut de fem managerne han mener fortjener å vinne årets manager.

Thomas Tuchel (47) – Chelsea:

Den tidligere PSG-sjefen tok over jobben som Chelsea-manager da klubbhelten Frank Lampard fikk sparken.

Tuchel fikk Chelsea tilbake på riktig spor og har ledet klubben til Champions League-finalen. Han har også sørget for at Chelsea har alt i egne hender før den nervepirrende Premier League-avslutningen.

I Premier League har det blitt 18 kamper (11-5-2). Det gir imponerende 2.11 i poengsnitt.

Ole Gunnar Solskjær (48) – Manchester United:

Klarte aldri å henge på Manchester City, men sørget for at rødtrøyene ble det nest beste laget i ligaen. Onsdag kan han ta sitt første trofé med klubben når Villarreal står på motsatt side i Europa League-finalen.

I Premier League har det blitt 37 kamper (20-11-6). Det gir 1.92 i poengsnitt.

Pep Guardiola (50) – Manchester City:

Spanjolen var sjanseløs mot Jürgen Klopp og Liverpool i fjor. Denne sesongen har de lyseblå vært Premier Leagues beste lag. Tittelen er sikret og søndag kan han sørge for at Manchester City tar sitt første Champions League-trofé.

I Premier League har det blitt 37 kamper (26-5-6). Det gir 2.24 i poengsnitt.

Marcelo Bielsa (65) – Leeds United:

Etter å ha tatt Leeds tilbake til det gjeveste selskap etter 16 års ørkenvandring har Bielsa og Leeds tatt Premier League med storm. Med offensiv og fryktløs fotball har de ikke bare begeistret egne supportere, men blitt en klubb flere har fått øynene opp for.

Leeds er kun få poeng bak Europa-plassene og har trolig store ambisjoner neste sesong. Men den viktigste oppgaven blir trolig å overtale Bielsa til å ta én sesong til.

I Premier League har det blitt 37 kamper (17-5-15). Det gir 1.51 i poengsnitt.

David Moyes (58) – West Ham:

Den rutinerte Premier League-manageren har virkelig fått sving på West Ham denne sesongen. London-klubben kjempet lenge om en Champions League-plass, men ser ut til å måtte ta til takke med Europa League.

En prestasjon som trolig er bedre enn det supporterne hadde forventet før sesongen.

I Premier League har det blitt 37 kamper (18-8-11). Det gir 1.68 i poengsnitt.

Sesongens keeper

Erik Thorstvedt har også tatt ut de fem keeperne som har imponert ham mest denne sesongen.

Emiliano Martínez (28) – Aston Villa:

Etter å ha levd i skyggen av førstekeeperne i en årrekke i Arsenal valgte Martínez å dra videre. Aston Villa punget ut for keeperen og har i ettertid neppe angret på det. 15 rene bur sørger også for at han tangerer Brad Friedels klubbrekord på antall kamper uten innslupne mål.

Keeperen var en sterk bidragsyter til at Aston Villa sjokkerte mange og kjempet helt i toppen i de tidlige fasene av sesongen. Det ble færre av de gode prestasjonene til laget og Birmingham-klubben måtte ta til takke med 11. plass.

I Premier League har det blitt 37 kamper, 45 innslupne mål og 15 ganger har Martínez holdt nullen.

Edouard Mendy (29) – Chelsea:

De fleste pekte på keeperplassen da Chelsea-forsterkninger ble nevnt før sesongen. Rekordkjøpet Kepa Arrizabalaga klarte aldri å levere slik klubben forventet.

Svaret fant Chelsea i Frankrike. Edouard Mendy ble hentet inn og har vært en stor suksess for de blå. Senegaleseren har vartet opp med klasseredninger og gitt forsvaret den tryggheten de trengte. Kun Manchester City har sluppet inn færre mål enn Chelsea denne sesongen.

I Premier League har det blitt 30 kamper, 24 innslupne mål og 16 ganger har Mendy holdt nullen.

Ederson (27) – Manchester City:

Brasilianeren har igjen vist strålende prestasjoner bakerst på banen i Pep Guardiolas lag. Med sine fremragende egenskaper med ballen i beina er han ofte involvert når de lyseblå starter angrepene sine bakfra.

Ederson har også notert seg for én assist.

I Premier League har det blitt 35 kamper, 28 innslupne mål og 18 ganger har Ederson holdt nullen.

Robert Sánchez (23) – Brighton:

Var nok en av spillerne i Premier League folk kunne minst om før sesongen startet. Har fått sitt store gjennombrudd denne sesongen etter at han tok plassen fra Mathew Ryan. Til tross for at han kun er 23 år gammel har spanjolen rukket å bli kalt opp i Spanias landslagstropp og banker nok på døren der når EM-troppene skal tas ut.

I Premier League har det blitt 26 kamper, 25 innslupne mål og ti ganger har Sánchez holdt nullen.

Nick Pope (29) – Burnley:

Sean Dyche og Burnley har hatt en tøff sesong, men bakerste mann på banen har levert varene slik han har gjort de siste sesongene.

Høyaktuell for Englands EM-tropp der også mange mener han bør få spille på bekostning av Jordan Pickford.

I Premier League har det blitt 32 kamper, 37 innslupne mål og elleve ganger har Pope holdt nullen.

