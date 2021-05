Maxime (26) prompet i spinningtimen – hele treningssenteret måtte evakueres

Dagen etter at Maxime hadde vært på byen og tyllet i seg det hun kaller «massive mengder alkohol og en shawarma», bestemte hun seg for å dra på trening.

OVERRASKET: Maxime van den Dijssel er overrasket over at videoen hennes er sett flere millioner ganger. Foto: Maxime van den Dijssel

Den britiske blondinen pakket treningsbaggen og dro på en spinningtime, og det førte til stor oppstandelse.

I en TikTok-video som nå går viralt, forteller hun om hva som skjedde den illeluktende dagen for åtte år siden.

Videoen har blitt sett 2,4 millioner ganger og fått hele 247.000 likes.

I et nytt innlegg forteller Maxime van den Dijssel, som jobber som jurist i London, at hun er blitt tatt på senga av all oppmerksomheten innrømmelsen har fått i britiske medier.

Måtte evakuere

– En gang dro jeg på spinningtime dagen etter massive mengder alkohol og en shawarma klokka fire om natta, forteller hun i videoen som går viralt.

Så kommer innrømmelsen som har gitt mange en god latter:

– Jeg slapp en promp som var så voldsom at ei jente kastet opp. De var nødt til å evakuere hele treningssenteret fordi de trodde at det var problemer med kloakken.

Hun sier at hun var alt for flau til å innrømme at det bare var hun som hadde prompet.

– Jeg var alt for flau til å innrømme at det var jeg, så nå, åtte år senere, innrømmer jeg det overfor dere, sier hun.

– Jeg var så flau

I kommentarfeltet er det mange som skriver at de lo høyt da de hørte denne historien, men det viser seg at Maxime van den Dijssel ikke er alene om å ha vært i en slik situasjon.

– Jeg gjorde det samme på jobb en gang! Vi hadde hatt kloakkproblemer ukene i forveien, så da jeg ved et uhell slapp ven VERSTE proteinprompen som menneskeheten noensinne har kjent til, sa sjefen min: «Åh, nei, nå er det problemer med avløpene igjen». Jeg var så flau, at jeg ikke sa noe.

Mannens lille hemmelighet ble avslørt av kameraet:

Trodde noe hadde dødd

En annen forteller at mannen hennes trodde at noe hadde dødd utenfor huset etter at hun slapp en promp.

– Dagen etter at jeg flyttet inn med mannen min, lukket han vinduet fordi han trodde at noe hadde dødd utenfor. Han lukket seg inne med prompen, og visste det ikke engang, skriver hun.

«Denne rumpa tømte et helt treningssenter»

En annen skriver at Maxime burde få laget seg en egen t-skjorte hvor hun skryter av hendelsen.

– Jeg synes at du skal være stolt av å ha tømt et helt treningssenter på grunn av ditt giftige utslipp. Jeg hadde skrevet det på baksiden av en t-skjorte: «Denne rumpa tømte et helt treningssenter», skriver han.