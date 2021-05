Rekdals største bekymring: – Vi må aldri glemme hvorfor vi lykkes

– Hehe, det er jo bare spilt to serierunder. Teoretisk kan kan alle lagene rykke opp og ned, men det er bedre å være der enn bakerst, sier Kjetil Rekdal når vi spør om hvordan livet er som serieleder.

I Obos-ligaen er HamKam på topp. Full pott og null baklengs. Med Kjetil Rekdal som sjef.

– Og du husker selvsagt når du var i samme posisjon sist?

– Når var det? Lurer på om ikke det var med Aalesund. Rimelig sikker på at det var i 2010 eller 2011.

Det var 2011. Aalesund vant de første kampene i Tippeligaen.

– En stund siden altså?

– Det har jo også litt med utgangspunktet å gjøre. Vi var langt unna den delen av tabellen da jeg overtok her på Hamar i fjor. Da måtte vi i så fall ha snudd tabellen. Det er selvsagt gøy med en slik start, men det forplikter. Men, vi merker jo at nå skal vi bygges opp og så rives ned og kritiseres. Det er jo slik mediebildet er: Først ris, så ros. Og den største bekymringen min er at vi skal la oss påvirke av det ytre, det som jeg nettopp nevnte, og som naturligvis kommer i gode og dårlige tider. Vi ønsker jo selvsagt at medgangen skal fortsette. Vi er ikke redd for den, men vi må aldri glemme hvorfor vi lykkes.

– Uansett, HamKam har fått en god start, noen enkel forklaring på det?

– Hardt arbeid! Lojalitet fra alle til hvordan vi skal spille. Alle er inneforstått med hvordan vi skal opptre. Men, vi lykkes jo ikke alltid, men det jobbes beinhardt her, det kan jeg love deg. Og du pleier å komme et godt stykke med det i fotball.

– Hvor høyt på tabellen, er det opprykksfeber allerede på Hamar?

– Vi har sagt topp seks, vi ble nummer ni i fjor. Vi hadde en bra utvikling i fjor høst og håper det skal fortsette. Altså bedre enn i fjor, men niende-. åttende- eller sjuendeplass gir jo ingenting, derfor har vi sagt topp seks. Det står fast.

– Noen på Hamar håper selvsagt på opprykk?

– Skal du opp, må du kanskje har nærmere 60 poeng. Nå har vi seks, så det er langt dit.

Neste kamp for Kjetil Rekdals HamKam er mot Grorud på Briskeby tirsdag.