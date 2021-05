Ber Wierer bytte ut helikopteret med elsykkel

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har tatt grep for å verne miljøet og lansert satsningen «Biathlon Climate Challenge».

Sveriges skiskytterprofil Sebastian Samuelsson forklarer tanken bak satsningen:

– Det går ut på at man registrerer fysisk aktivitet i en app og så omvandles den til nyplantede trær. Målet er 100000 og vi er oppe i 70000 nå. Det er jeg og ni andre team leaders, sier svensken til Aftonbladet.

MILJØFORKJEMPER: Sveriges Sebastian Samuelsson. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Han er lidenskapelig opptatt av miljøet og kjøpte i fjor en ny elsykkel for litt av det han tjente i prispenger forrige sesong. Det var derfor forventet at Samuelsson var en av IBUs utvalgte til å fronte den nye kampanjen.

Ber Wierer parkere helikopteret

Like forventet var det kanskje ikke at Italias skiskytterstjerne Dorothea Wierer ble plukket ut som en av miljøambassadørene. Hun er kjent for sin glamorøse livsstil og tar ofte helikopter til trening og konkurranser, noe mange mener ikke akkurat regnes som veldig miljøvennlig.

– Jeg vet ikke hvor mye trær det kreves for en helikoptertur, men jeg kan tenke meg at det er en hel del. Jeg tenker imidlertid at det er bra at hun er med, og jeg håper at helikopteret blir parkert hjemme, sier Samuelsson, og legger til at han håper at Wierer bytter ut bruken av helikopteret med en elsykkel.

– Tror ikke Greta Thunberg er fornøyd

Den oppfatningen deler Norges skiskytterstjerne Tiril Eckhoff. Da TV 2 snakket med Eckhoff om Wierers helikopterbruk under VM i Anterselva i fjor, sa hun følgende:

– Jeg tror ikke Greta Thunberg er så fornøyd med den prioriteringen der, smilte Eckhoff til TV 2.

Dorothea Wierer selv forsvarte bruken av helikopter til konkurranser og trening.

– Det er en sponsor som sørger for det. Det er veldig kult, for jeg har mange avtaler. Om det er fint vær så kjører et helikopter meg fra A til B. Jeg slipper å sitte fire timer i bilen, og kan heller bare bruke 30 minutter i et helikopter. Det er strålende, slo Wierer fast overfor TV 2.