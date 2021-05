Kunstner i Bergen malte Netanyahu som Hitler

Du husker kanskje bildet som dukket opp på veggen ved et gatehjørne i Bergen sentrum for litt over tre år siden.

Den gangen var det Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug som ble portrettert korsfestet med tornekrans på hodet.

Kunstneren som stod bak bilde, AFK, sa den gang til TV 2 at kunstverket var symbolsk og en kommentar til hennes retorikk.

På dette tidspunktet fikk Listhaug mye oppmerksomhet for et innlegg på Facebook der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet», som endte med at hun frivillig trakk seg som justisminister.

Hun beklaget også utspillet flere ganger i etterkant og fjernet også Facebook-innlegget.

Nytt gatekunstverk i Bergen

Natt til fredag har Bergen fått et nytt gatebilde, laget av gatekunstneren «Dust». Denne gangen gis det et politisk spark i retning Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Inne på universitetsområdet i Bergen, like ved samfunnsvitenskapelig fakultet, finner man veggmaleriet.

Et bilde av Israels president Benjamin Netanyahu, der han er kledd i militæruniform og med et blått bånd med davidstjernen på rundt armen.

Det er tydelig at kunstneren har forsøkt å få Netanyahu til å ligne på diktatoren Adolf Hitler.

TV 2 får opplyst at det tok om lag en halvtime å få kunstverket opp på veggen.

Det dukket også opp flere skuelystne bergensere mens gatekunstneren gjorde sitt, og de fulgte med mens kunstverket ble til sjablong for sjablong.

POLITISK KUNST: Flere kom for å se på det nye gatekunstverket i Bergen sentrum natt til fredag. Foto: Øistein Jakobsen Les mer BERGEN: Det er gatekunstneren «Dust» som har laget veggmaleriet. Foto: Øistein Jakobsen Les mer BERGEN: Det er gatekunstneren «Dust» som har laget veggmaleriet. Foto: Øistein Jakobsen Les mer BERGEN: Det er gatekunstneren «Dust» som har laget veggmaleriet. Foto: Øistein Jakobsen Les mer

Uttrykker seg gjennom kunst

Da TV 2 snakker med kunstneren, som benytter artistnavnet «Dust» litt senere på natten, sier han at veggmaleriet har fått navnet «Irony's Portrait».

Han er opptatt av situasjonen som pågår på Gazastripen og i Israel.

– Jeg synes temaer som dette ofte kan være vanskelige å diskutere, så derfor liker jeg å uttrykke meg gjennom kunsten min, sier han.

– Hva fikk deg på ideen om å lage kunstverket?

– Først og fremst er det som har skjedd i Palestina og på Gazastripen veldig trist. Ironien i det er at det foregår nesten 100 år etter at nazismen var på fremmarsj i Tyskland, sier han og fortsetter:

– Den gang sa nazistene at jøder var mindre verdt enn andre, de kastet dem ut av husene sine og så ikke på dem som mennesker. I dag skjer det samme, og det er Netanyahu som står bak.

KUNST: Det er andre gang «Dust» sprayer opp et gatekunstverk i Bergen. Foto: Øistein Jakobsen

Symbolbruk

Kunstneren har også trukket paralleller mellom symbolbruken.

– I begge tilfellene har man brukt symboler på noe større for å gjemme seg.

Selve kunstverket beskriver «Dust» som et forsøk på å få frem et tema på en morsom og ironisk måte.

– Jeg har overhode ikke noe imot jødedommen som religion. Jeg har respekt for alle religioner, men jeg vil rette fokus mot styresmaktene i Israel.

– Hva er budskapet du vil sende ut med dette bilde?

– Ingen lever evig, men symboler som davidstjernen og landet Israel vil. Hakekorset er i dag et symbol på hat over hele verden.

Aktuelt tema

Konflikten mellom Israel og Palestina har de siste 11 dagene vært på kokepunktet med daglige rakettangrep begge veier.

I Israel har de over 4.000 rakettene fra Gazastripen tatt livet av tolv personer, hvorav to er barn. Svært mange av rakettene er blitt skutt ned av det israelske luftforsvaret.

Israel har svart med et voldsomt bombardement som har lagt både kontorbygg og bolighus i grus, og drept over 200 palestinere. Ifølge helsedepartementet på Gazastripen har dødstallet passert 230, hvorav over 60 er barn.

Torsdag kveld ble det klart at Israel og Hamas er enige om en gjensidig våpenhvile. Den trådte i kraft fra klokken to natt til fredag.