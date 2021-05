Forren: – Molde er langt foran Rosenborg

Etter å ha målt krefter mot de to gullkandidatene, er ikke Brann-stopperen i tvil om hvem som er best.

– Molde er klart et mye bedre lag.

Etter torsdagens duell mot Rosenborg er ikke Vegard Forren i tvil om hvordan styrkeforholdet er mellom trønderne og hans gamle arbeidsgiver i Romsdal.

Han mener det rett og slett er klasseforskjell mellom lagene.

– Rosenborg har et stabilt godt lag, et vanskelig lag å møte. Intensivt, løper mye og er tunge på dødballer, men Molde har et helt annet grunnspill som er mye vanskeligere å forsvare seg mot, i form av ballinnehav og kontringer. For meg er Molde per dags dato langt foran Rosenborg, sier Forren til TV 2.

Derfor føler Brann-stopperen seg trygg på at det ikke blir trønderjubel denne sesongen, selv om han tar et lite forbehold.

– Ja, Rosenborg tar ikke gull i år. Vi får se, de har begynt litt på scratch og jobber seg oppover de også, så du skal ikke avskrive dem.

– Må ha litt tålmodighet

Mandag kommer regjerende seriemester Bodø/Glimt til Stadion for å prøve å gjøre vondt verre for bergenserne.

Etter fire tap på rad, deriblant 2-3-tapet mot Rosenborg torsdag og 0-4 mot Molde helgen før, har Brann hatt sin verste seriestart noensinne.

– Vi kan ikke forholde oss til meninger rundt omkring. Vi må fokusere på oss selv, og jeg tror de fleste så at vi var gode på Lerkendal. Det er mange som kommer dit, legger seg nedpå og fortsatt taper. Hadde vi lagt oss nedpå der, hadde vi tapte enda mer. Vi viste at vi er på høyde med Rosenborg, sier Forren.

Brann-stopperen har en klar melding til de som vil ha hodet til trener Kåre Ingebrigtsen på et fat allerede.

– Da sier jeg at nå må vi ha litt tålmodighet. Prosjektet vi holder på med nå er veldig spennende. For hver uke er det forskjellige meninger om ting, og i fotball lever vi av resultater, så da vil det blåse litt. Men det hadde vært kjedelig om det hadde vært stille også, vi får heller bruke det til god motivasjon, sier Forren.

– Ikke én som har dårlig kroppsspråk

Brann-stopperen mener at de i store perioder mot Rosenborg viste at de kan hamle opp med de fleste.

Trener Kåre Ingebrigtsen er også sikker på at det kommer til å bli bedre.

– Jeg er trygg på at vi berger plassen, sier Brann-treneren.

Han peker på en rekke faktorer som han mener underbygger den påstanden.

– Vi har en fantastisk gruppe, med fantastisk mentalitet. Vi jobber sammen, vi jobber knallhardt, vi står sammen. Vi har tapt fire fotballkamper, og det er ikke én som har noe dårlig kroppsspråk og er ute av gruppen. Vi jobber knallhardt, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, fastslår Ingebrigtsen.