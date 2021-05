Mener BBC bidro til morens «frykt, paranoia og isolering»

Uttalelsen kommer etter at BBC torsdag ga en uforbeholden unnskyldning for hvordan Martin Bashir oppførte seg for å sikre et intervju med Diana i 1995.

En uavhengig granskingskommisjon har slått fast at journalisten Martin Bashir brukte uhederlige metoder for å få Diana til å stille opp og fortelle om de ekteskapelige problemene med prins Charles.

John Dyson, den pensjonerte dommeren som har ledet granskingen, sier Bashir la fram falske kontoutskrifter for Dianas bror for å påvirke ham til å arrangere et møte med prinsessen.

– Bashirs opptreden var upassende og et alvorlig brudd på BBCs retningslinjer, sier Dyson.

Prins William kommenterer

Sent torsdag kveld kom Dianas sønn med en uttalelse vedrørende BBCs unnskyldning av intervjuet som sendte sjokkbølger gjennom Storbritannia og det britiske kongehuset da det kom ut høsten 1995.

Prins William sier blant annet at han mener det ikke bare var reporteren som sviktet hans mor, men at sjefer i BBC «så den andre veien i stedet for å stille de vanskelige spørsmålene», melder blant annet Sky News.

Prinsen kommer også med krass kritikk av måten BBC håndterte klagene og bekymringene som ble reist før intervjuet.

– Moren min ville visst at hun hadde blitt lurt, uttaler han.

– Mistet livet på grunn av dette

Hertugen av Sussex, prins Harry tar også et oppgjør med den praksisen som ble utøvd av journalister den gangen, som han fortsatt mener er å finne i Storbritannia.

– Vår mor mistet livet på grunn av dette. Ingenting har endret seg siden den gang. Ved å beskytte arven hennes beskytter vi alle og opprettholder verdigheten hun levde livet sitt med. La oss huske hvem hun var og hva hun stod for, heter det i uttalelsen fra prins Harry som Sky siterer.

Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997, året etter hun ble skilt fra den britiske prinsen.

Mener intervjuet har noe av skylden for bruddet

Intervjuet ble sett av over 22 millioner mennesker i Storbritannia, og Diana kommenterer der sitt skrantende ekteskap med prins Charles for første gang, og de berømte ordene «We are three in this marriage», falt.

Prins William mener intervjuet var med på å etablere en sannhet om hvordan det stod til med foreldrenes ekteskap den gangen.

– Intervjuet var et viktig bidrag til å gjøre mine foreldres forhold verre og har siden den gang skadet utallige andre, sier prins William.



Saken oppdateres.