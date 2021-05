Spillerne krever endring etter denne hendelsen

Var ballen inne? Selv ikke tv-reprisene er til hjelp for å bedømme om Rosenborg ble snytt for scoring.

Burde det blitt scoring? Se videoen øverst og døm selv.

Hat trick-helten Kristoffer Zachariassen var et eneste stort smil etter kampen mot Brann, men sotraværingen var svært forbannet like etter pause.

27-åringen trodde han hadde nettopp hadde sendt Rosenborg i ledelsen, men dommerteamet mente ballen ikke var over linjen. Det hele kulminerte i at Brann kontret inn et mål.

Vil ha ny teknologi

Zachariassen virket å ha en god sak, men hvem som hadde rett, er fortsatt et åpent spørsmål.

Det er umulig å se med det blotte øyet, selv ved hjelp av reprisene, at hele ballen var over streken. Heller ikke Zachariassen er like sikker lenger.

– Der og da var jeg helt sikker på at den var inne og veldig misfornøyd. Men nå er jeg ikke lenger så sikker, sier Zachariassen til TV 2.

Håkon Opdal var mannen som reddet «spøkelsesmålet.» Brann-målvakten mente der og da at ballen ikke var over streken, men er heller ikke sikker. Veterankeeperen mener det må innføres mållinjeteknologi.

– Mållinjeteknologi er ikke noe å lure på. Er ballen inne, så er han inne, og er han ute, så er han ute. Det er bare å få med en gang, sier han til TV 2 og skyter raskt inn:

– VAR er jeg litt mer skeptisk til.

– Du vil ikke ha det?

– Det kommer vel før eller senere, så hva jeg har lyst på spiller vel ingen rolle.

Delt om VAR

Rosenborgs Vebjørn Hoff trodde også det skulle bli dømt mål. Han støtter Opdals forslag.

– For meg ser det ut som den er ganske langt inne. Vi blir igjen litt for lenge oppe i 16-meteren der, og så får vi en rett i fleisen. Kanskje det var dårlig av dommeren, men det er i alle fall dårlig av oss.

– Det må være mulig å få noe på klokka som de har i utlandet, når ballen er inne, så er det inne. Da skal du få mål, sier Hoff til TV 2.

Men også han er en smule skeptisk til VAR.

– Det er en annen diskusjon. Det er bra når det fungerer, og elendig når det ikke fungerer. Det er både positive og negative ting ved det.

RBK-trener Åge Hareide sier ja takk, begge deler.

– Det var veldig vanskelig for linjemannen å se det. For oss ser det ut som han fisker den fra innsiden, men fra den vinkelen han står er kroppen hans i veien for å se det fullt og helt.

– Det hadde vært greit å begynne med mållinjeteknologi da, og VAR kan vi bruke på offsideavgjørelser. Men jeg synes dommertrioen løser det på en veldig god måte i dag, sier Hareide til TV 2.