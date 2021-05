Enige om våpenhvile: – Resultatet er det samme hver gang

Torsdag kveld bekreftet Israel og palestinske Hamas at de inngår våpenhvile.

I Israel har de over 4.000 rakettene fra Gazastripen tatt livet av tolv personer, hvorav to er barn. Svært mange av rakettene er blitt skutt ned av det israelske luftforsvaret.

Israel har svart med et voldsomt bombardement som har lagt både kontorbygg og bolighus i grus, og drept over 200 palestinere. Ifølge helsedepartementet på Gazastripen har dødstallet passert 230, hvorav over 60 er barn.

– Ingen fred og ingen løsning

Professor Hilde Henriksen Waage ved UiO er forsker og historiker med Midtøsten som spesialfelt. Hun sier at Israel, med enigheten om våpenhvile, følger det «vanlige opplegget i sine kriger».

– Det er å rykke tilbake til start. Hamas skyter ut raketter, og Israel svarer med å bombe uten klare krigsmål for sine aksjoner. Etter en stund synes Israel at det er nok bombing, og at de har avskrekket palestinerne nok, sier Henriksen Waage, som understreker ordet «avskrekke».

Midtøsten-eksperten sier det vanlige er at Israel og Palestina så inngår en våpenhvile som er meglet fram av Egypt, noe som også er tilfellet denne gangen.

– Det betyr stopp i krigshandlingene, men ingen fred og ingen løsning.

– Alt blir bare mye verre

Avgjørelsen om våpenhvile kommer etter kraftig internasjonalt press. FNs sikkerhetsråd har flere ganger forsøkt å vedta en felles uttalelse om en våpenhvile, men USA har ikke villet stille seg bak uttalelsen.

Amerikanerne har sagt at de jobber via diplomatiske kanaler for å få til en våpenhvile, og de siste dagene har USA trappet opp presset mot Benjamin Netanyahus regjering. Netanyahu har fram til nå fastholdt at angrepene mot den palestinske enklaven vil fortsette.

Professor ved UiO, Hilde Henriksen Waage. Foto: TV 2

Henriksen Waage sier det godt kan være tilfellet at våpenhvilen vil vare.

– President Joe Biden har nok snakket med Netanyahu på kammerset, og gitt uttrykk for at det holder med angrep. Netanyahu har sikkert også ødelagt nok av Hamas' militære installasjoner.

Selv om våpenhvilen var viktig for å stanse volden, peker Henriksen Waage på at konflikten lever videre.

– Resultatet er det samme hver gang, og alt blir bare mye verre. Om to måneder, to år eller fire år slipper palestinerne litt mer trykk ut av dampkokeren, og så er det på'n igjen. Med det resultat at det har kommet enda mer ekstreme grupper på begge sider, sier Henriksen Waage.

Skal overvåke våpenhvilen

Diplomater opplyser at Egypt skal sende to delegasjoner til Tel Aviv og de palestinske områdene for å overvåke at våpenhvilen gjennomføres. Målet er også at det iverksettes prosedyrer som skal bidra til stabile forhold på lang sikt.

De ikke navngitte diplomatene sier at våpenhvilen trer i kraft klokka 1 norsk tid natt til fredag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også Egypts rikskringkasting melder at landet skal sende to delegasjoner til området, én til Israel og én til de palestinske territoriene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier det har kommet rapporter om at både Israel og palestinske grupper ønsker en våpenhvile.

– Dersom det viser seg å faktisk bli en våpenhvile, er det veldig velkomment og helt nødvendig. Norge har jobbet for dette i Sikkerhetsrådet, og bedt om umiddelbar våpenhvile, sier Søreide til NRK.

Håper på flere lyspunkter

Røde Kors uttaler i en pressemelding at de er forsiktig optimistiske etter nyhetene om våpenhvile i Gaza.

«Befolkningen i Gaza er traumatisert etter 10 dagers intens bombing og raketter, og de humanitære behovene er store og akutte. Også på israelsk side har de vært utsatt for umenneskelige lidelser og levd i frykt», skriver Røde Kors.

– At partene nå bekrefter at de inngår en våpenhvile er bra. Så lenge kampene raser er det ekstremt vanskelig for sivilbefolkningen, og det er også vanskelig å komme til med humanitær hjelp. For de som lever midt oppe i kampene er dette en god nyhet, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Befolkningen i Gaza trenger mat, sykehus trenger medisiner og vital infrastruktur som strøm og vannforsyning må repareres.

– Det at partene nå snakker sammen gir håp om at det kan komme flere lyspunkter. Nå må partene i konflikten jobbe videre for å finne en varig, politisk løsning for å få slutt på denne lidelsen, sier Apeland.