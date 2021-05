Mener Forren-takling burde gitt rødt kort – tidenes verste seriestart for Brann

Se taklingen i videovinduet over!

Det kokte godt i det dramatiske oppgjøret mellom Rosenborg og Brann på Lerkendal søndag, der Kristoffer Zachariassens hat trick sørget for 3-2-seier til trønderne.

Et kvarter før slutt kokte det godt da Vegard Forren taklet Carlo Holse stygt. Rosenborgs Vebjørn Hoff mener Brann-stopperen burde blitt utvist.

– Ja, jeg synes den er stygg. Det er ingen selvfølgelig ingen intensjon eller noe som helst, men han bommer og det er en strak fot med knotter rett i ankelen. Det kunne gått verre med Carlo, men heldigvis gikk det bra, sier midtbanespilleren til TV 2.

Diplomatisk Holse

Holse selv legger ikke skjul på at det var en smertefull opplevelse.

– Jeg har ikke sett den igjen, men det gjorde i alle fall vondt. Jeg følte han traff meg med strake bein på ankelen, sier dansken.

Etter å ha blitt vist taklingen på nytt svarer dansken diplomatisk.

– Jeg synes det var et strakt bein, men jeg har ikke dommerkort. Om det er gult eller rødt kort er opp til dommerne, sier dansken.

– Skjønner den diskuteres

Forren mener på sin side at det ikke hadde vært riktig å gi ham rødt.

– Nei, men jeg skjønner den diskuteres for jeg treffer ham godt. Men heldigvis er jeg såpass treg at det ikke er mye fart. Jeg føler jeg skal ta ball og bommer. Ballen sklir under foten min, så treffer jeg godt på ankelen hans. Jeg setter igjen et lite stempel der, men jeg mener det er såpass lite fart og intensjoner at om jeg hadde fått rødt, så mener jeg det ville vært feil, sier Brann-stopperen.

Rosenborgs Vebjørn Hoff mener at det uansett skal gå litt heftig for seg når Rosenborg og Brann barker sammen.

– Det er en klassiker det her. Det skal være situasjoner. Det koker litt, og det er bra, og man kan ikke treffe alt som dommer. I dag gjør han kanskje ikke det, sier 25-åringen.

Tidenes verste seriestart for Brann



2-3-tapet på overtid mot Rosenborg ga Brann den verste seriestarten noensinne. Nå venter regjerende mester Bodø/Glimt.

Brann har med det null poeng på de fire første kampene og en målforskjell på 3-13. Det er svakest i klubbens historie, skriver Bergensavisen. Bergenserne hadde null poeng etter fire kamper også i 1988 og 1973, men hadde ikke like svak målforskjell som nå. Statistikken går tilbake til da Fotball-Norge ble samlet til én toppserie i 1961/62-sesongen.

Mandag kommer Bodø/Glimt, som har to seirer og en uavgjort på sine tre første kamper, på besøk til Bergen.