– Man må knipe seg selv i armen innimellom

Tobias Foss har i årets Giro d'Italia fått styrket håpet om at han en dag kan kjempe om seieren i sykkelsportens tre største etapperitt.

– Det blir litt «cocky» å si at jeg er vant til det (å sitte i finalen med de beste i verden, journ.anm). I går kjente jeg på det. Jeg gikk etter Egan Bernal og Alexandre Vlasov i siste bakken, så meg tilbake og så at jeg hadde luke ned til Simon Yates og Hugh Carthy… Det er store gutter! Så man må knipe seg selv litt i armen innimellom, sier 23-åringen om onsdagens 11. etappe, da han kjørte seg opp til en 9. plass i sammendraget.

Kun to nordmenn har tidligere klart å plassere seg blant de ti beste i de tre største etapperittene i sykkelsporten: Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.

Først ut var Dag Erik Pedersen med en 10.plass i Giro d'Italia i 1984. Neste mann ut var Carl Fredrik Hagen med en 8.plass i Vuelta a España 2019.

De beste norske plasseringene i Grand Tours 8.plass i Vuelta a España 2019: Carl Fredrik Hagen

10. plass i Giro d'Italia 1984: Dag Erik Pedersen

14. plass i Giro d'Italia 1983: Jostein Wilmann

14. plass i Tour de France 1980: Jostein Wilmann

14. plass i Vuelta a España 1989: Janus Kuum

15. plass i Giro d'Italia 1980: Knut Knudsen

22. plass i Giro d'Italia 1981: Knut Knudsen

24. plass i Tour de France 1988: Janus Kuum

26. plass i Tour de France 1990: Atle Kvålsvoll

– Er det realistisk å håpe på en ny norsk topp 10-plassering i en Grand Tour fra deg i Giroen?

– Jeg har ikke peiling. Jeg har aldri gjort dette før, så jeg vet ikke hvordan jeg vil reagere utover i rittet. Jeg kan, for alt jeg vet, ha kjempedårlige ben i siste uka. Men foreløpig er hodet bra og kroppen bra. Jeg skal gjennomføre og gi bånn gass hver dag. Så får vi se. Blir det topp 10 i år, så er det en bonus. Men at jeg skal klare topp 10, topp fem, eller pallen i en Grand Tour i fremtiden føler jeg det er stor sannsynlighet for, sier han etter torsdagens 12.etappe.

– Det er dette jeg er laget for

Ni etapper gjenstår av årets første Grand Tour.

Tempoen på den siste etappen i Milano bør passe en rytter som Foss mer eller mindre perfekt, men før den tid skal blant annet fem krevende fjelletapper forseres.

Etter torsdagens etappene var han svært fornøyd med hvordan bena og kroppen hadde respondert så langt i det som nå er ukjent terreng for 23-åringen, som før årets Giro d'Italia aldri hadde syklet et ritt på mer enn ti etapper.

– Det er egentlig som forventet at bena er gode, men på en annen måte så har jeg jo aldri gjort dette før. Men i alle lengre etapperitt jeg har syklet så pleier jeg å vokse utover i rittene. Formkurven pleier å peke oppover underveis. Jeg føler også at jeg restituerer meg fort, så jeg føler det er dette jeg er laget for. Så får vi se hvor lang siste uken blir, sier han.

– Hvordan oppleves det å være så godt plassert i en Grand Tour?

– Det har vært ålreit. Drømmen min er å vinne et av disse løpene, og jeg tror absolutt at det er mulig. Dette har vært en god mulighet til å gi alt hver dag og se hva resultatet blir til slutt. Så får vi evaluere etter rittet og se hva som må jobbes med for å ta nye steg.

Imponert oberst

En av pionerene i norsk sykkelsport, Dag Otto Lauritzen, har latt seg imponere av det Vingrom-syklisten har levert så langt.

Han maner likevel til tålmodighet med 23-åringen.

– Jeg er kjempeimponert over Tobias Foss, som klarte å kjøre seg opp i topp 10 på grusetappen onsdag. Han har mulighet til å bli blant de 10 beste, men vi må ikke glemme at han aldri har fullført et tre uker langt ritt før, så vi får se. Det er en knallhard siste uke i Giroen, sier han.

Uansett hvordan det måtte ende i Giroen, er det udiskutabelt at en ny type sykkelryttere er på vei opp og frem i en nasjon hvor det i hovedsak har handlet om spurter og klassikere de siste 30 årene.

– Det ser ut som vi får en ny generasjon sykkelryttere nå. Vi er vant til etappeseire i store ritt fra Alexandewr Kristoff og Thor Hushovd, nå har vi fått en ung generasjon med klatrere. Hagen i Vueltaen i 2019, unge ryttere i Uno-X, Andreas Leknessund… Dette lover godt for fremtiden. Jeg tror noen av disse kommer til å havne på pallen i et treukersritt om noen år, avslutter Lauritzen.