Gjorde skrekkfunn i «Tiger King»-stjernens dyrepark

Flere tigere, løver og en jaguar ble tatt med vekk fra dyreparken «Jeff`s zoo» etter at myndighetene gjorde oppsiktsvekkende funn om dyrenes levekår.

Parken som ligger i Tacherville i delstaten Okahoma eies av Jeff Lowe som er kjent fra den mye omtalte Netflix-serien «Tiger King».

Siden desember har U.S. Department of Agriculture gjennomført tre inspeksjoner av dyreparken. På disse inspeksjonene ble det avdekket alvorlige feil og mangler.

– De skal ikke ha gitt dyrene tilstrekkelig veterinærpleie, ordentlig mat eller innhegninger som har nok plass og beskytter mot dårlig vær, står det i rapporten i følge TMZ.

Skal omplasseres

Torsdag rykket myndighetene ut til parken og tok med seg 68 kattedyr.

– Vi skal sikre at dyrene går til ansvarlige dyrekonserver der de kan få trygge omgivelser, sier myndighetene til TMZ.

Dette er ikke første gang Jeff Lowe er på kant med loven. Han har tidligere fått flere varsler fra myndighetene om at driften i dyreparken ikke er god nok.

Tok med seg dyrene

Jeff Lowe tok over den mye omtalte dyreparken til Joe Exotic i 2016 da Exotic ble satt i fengsel.

Etter å ha driftet parken i flere år ble det kjent at en dommer i den amerikanske delstaten Oklahoma hadde tildelt Joes dyrehage til hans verste fiende, Carole Baskin.

Lowe fikk da 120 dager på å pakke snippesken og komme seg vekk fra området som nå tilhører Baskin. Han tok da med seg dyrene til sin nyopprettede park i Thackerville.

– Vi har lenge regnet med at dommeren til slutt ville angre på overføringen som ble gjort i 2016. Vi er takknemlige for at han brukte så lang tid på avgjørelsen, så vi fikk tid til å fullføre den nye Tiger King Park i Thackerville Oklahoma, bak verdens største casino, sa Lowe til TMZ.

Får egen realityserie

I juni 2020 kom nyheten om at Jeff Lowe og kona Lauren skulle få sin egen realityserie.

Til amerikanske People sier Lowe at serien kommer til å avsløre ny informasjon om forholdet mellom ham selv og tigerkongen Joe Exotic – hvis egentlig etternavn er Schreibvogel.

Det er ikke satt en eksakt dato for seriestart, men produksjonen startet opp i fjor sommer.

– Det er vanskelig med med tanke på covid-19. Det å sette sammen et stort filmcrew og få alle inn på samme hotell. Det er bare litt vanskelig, men jeg tror de forventer at de skal starte med filming om noen uker, sier han til People.