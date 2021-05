Vilt drama på Lerkendal: Zachariassen-hat trick senket Brann

Rosenborg-Brann 3-2

Se all dramatikken i videovinduet øverst.

Brann har fått regelrett slakt i sesongstarten, men borte mot Rosenborg virket det lenge som om lykken hadde snudd for Kåre Ingebrigtsens menn.

Bergenserne ledet til det gjensto seks minutter, men sotraværingen Kristoffer Zachariassen snudde kampen for Rosenborg og avgjorde til alt overmål kampen på overtid.

27-åringen sto bak alle hjemmelagets tre mål og sørget for at Rosenborg vant 3-2 på Lerkendal.

– Det var helt fantastisk. Det var grisedeilig, sier hat trick-helten til TVNorge etter kampen.

– Det er første gang i mitt liv jeg har scoret tre mål. Ekstra deilig å score tre mål, og gøy at det er mot Brann, sier Zachariassen til TV 2.

Ingebrigtsen: – Gutter mot menn

Dermed fortsetter Branns tunge sesongstart. De røde har nå tapt alle sine fire første kamper i Eliteserien og ligger sist på tabellen.

– Det er surt. I store perioder er vi det beste laget utpå her, og så er det litt gutter mot menn på dødball og der straffer Rosenborg oss knallhardt, sier Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

– Jeg tror alle som ser kampen i dag ser at dette er i ferd med å bli et godt fotballag. Jeg er trygg på at vi berger plassen.

For Rosenborgs del betyr seieren at de leder serien og er ubeseiret etter fire kamper. De har imidlertid spilt én kamp mer enn sine argeste konkurrenter.

– Har nevnt navnet hans til Ståle

Zachariassen er nå toppscorer i Eliteserien med fem mål, sammen med Ohi Omoijuanfo.

– Han er veldig god i boks og god foran mål. Det andre målet er klasse. Han er utrolig flink på timing og er alltid til stede. Det er viktig å ha en sånn spiller, sier RBK-trener Åge Hareide til TV 2.

Han er ikke overrasket over midtbanespillerens prestasjoner.

– Nei, han scoret mange i fjor også. Det var mange som stilte spørsmål om han kunne gjøre det i år også, og det var jeg nesten sikker på. Han er en evighetsmaskin i tillegg.

Hareide forteller at han har hvisket spillerens navn i øret til landslagssjef Ståle Solbakken.

– Jeg har faktisk nevnt navnet hans til Ståle. Å ha en spiller som kan komme fra midtbanen som en ekstra angriper, det er viktig for alle lag, sier Hareide til TV 2.

Men hovedpersonen selv prater seg nesten ut av landslagstroppen som skal tas ut 25. mai.

– Det er selvfølgelig utrolig kult at han sier det, men jeg føler selv at jeg har mye mer å gå på. Det gjelder å bare jobbe videre og se hva fremtiden bringer. Selvfølgelig er det en drøm.

– Har du et håp om å bli tatt ut?

– Nei... Det er mer en drøm enn et håp, for å si det sånn.

Vilt mål-drama

Og Zachariassen kunne faktisk hatt flere mål denne torsdagen.

Det var han som sørget for RBK-ledelse til pause, men etter hvilen ble kampen snudd på hodet. Først utlignet Ruben Kristiansen etter et hjørnespark – og så kom det man lenge trodde ville bli kampens store øyeblikk og snakkis.

Hele Lerkendal trodde Zachariassen hadde scoret sitt andre mål for dagen da han ble truffet av ballen to meter fra mål. Ballen var på vei mot nettet, men Håkon Opdal gjorde en heltemodig innsats og fikk bykset ballen tilbake på banen – eller var den aldri over linjen?

Dommer mente i hvert fall at det ikke var mål, og TV-reprisene gjør det vanskelig å konkludere. Mens sjokkerte RBK-spillere klagde sin nød til dommerteamet, gikk Brann rett i angrep.

Kontringen endte opp hos EM-uttatte Robert Taylor som skrudde ballen vakkert i mål bak André Hansen. Rosenborgs protester falt for døve ører, og Brann ledet en fotballkamp for første gang denne sesongen.

– Der og da føler jeg at ballen er inne, men jeg har sett litt forskjellige vinkler, og jeg ser den at det kan være vanskelig å se om den er over streken eller ikke. Men der og da var jeg helt sikker på at den var inne og veldig misfornøyd med det. Men nå er jeg ikke lenger så sikker, sier Zachariassen til TV 2 etter kampslutt.

Men Zachariassen var uansett ikke ferdig. Seks minutter før slutt utlignet 27-åringen og på overtid dukket han opp igjen og avgjorde kampen.