Tidenes startfelt utfordrer Carlsen: – Det blir vanskeligere denne gangen

For tre uker siden vant Magnus Carlsen femte turnering i Meltwater Champions Chess Tour. Da var åtte av verdens fremste spillere opptatt med å spille siste del av VM-kvalifiseringsturneringa i Jekaterinburg.

Nå stiller VM-utfordrer Jan Nepomnjasjtsjij, forrige VM-motstander Fabiano Caruana og de sju øvrige utøverne som innehar de fremste ni plassene bak Magnus Carlsen på verdensrankingen.

Verdens ti beste spillere. Og tolv av verdens topp 13. Blant de 16 som er med i den sjette turneringa av totalt ti.

Carlsen har vunnet grunnserien i alle fem turneringen hittil.

– Det blir vanskeligere denne gangen, sier Carlsen med et smil til TV 2. Minst to av verdens topp ti vil bli slått ut før kvartfinalen.

Første møte med VM-utfordreren

Allerede i andre runde av gruppespillet søndag - klokka 18.00 - får vi det første møtet mellom Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij etter at russeren vant Kandidatturneringen og ble Carlsens neste VM-utfordrer. (VM spilles i Dubai i november/desember).

– Forandrer det måten du vil spille mot Nepomnjasjtsjij, Magnus? Er det ting du nå ikke ønsker å vise?

– Neppe. For det første er dette hurtigsjakk og ikke klassisk. For det andre går vi først virkelig spesifikt til verks med VM-forberedelsene om noen måneder. Og for det tredje vil trender og strategier i internasjonal sjakksport ha utviklet seg og være annerledes enn nå når vi kommer til november.

VM-RIVAL: Jan Nepomnjasjtsjij møter Carlsen til første duell siden han vant kandidatturneringen. Foto: Berit Roald / NTB

Den nye tiden

Pandemien og selskapene Carlsen er deleier i, «Play Magnus» og «Chess24», har endret internasjonal sjakksport. Før mars 2020 spilte sjakkstjernene online-sjakk som en adspredelse; og premiene var lave.

Så kom «Magnus Carlsen Chess Tour» med samlet premiesum på ti millioner kroner på fem turneringer, og verdenseliten ivret for å delta. For å kunne utøve sitt yrke under pandemien, og for å kunne konkurrere om betydelige premiesummer.

Høsten 2020 så etterfølgeren «Meltwater Champions Chess Tour» dagens lys. Med ti turneringer på ti måneder og enda høyere samlet premiesum.

Magnus Carlsen tror online-turneringene er kommet for å bli, og at det blir mindre reising til fysiske turneringer og en god del online også etter at pandemien er over.

– Jeg håper det, sier Carlsen. Jeg liker hurtigsjakk. Liker å kunne spille hjemmefra. Regner med å kunne få en fin miks av klassiske turneringer der vi møtes over brettet, og hurtigsjakk-turneringene online.

Bitcoin i premie

Den samlede premiepotten i turneringa som starter 1. pinsedag og varer i ni dager er det største hittil, på over 2,7 millioner kroner.

For 6. turnering i Meltwater Champions Chess Tour heter «FTX Crypto Cup» og har fått en bonus på toppen av de opprinnelige $220.000 på $100.000 i bitcoin. Den biten av potten kan riktignok både falle eller øke i verdi fram til turneringen avsluttes mandag 31. mai.

Historisk felt

Dette er startfeltet i turneringa som spilles fra 23. - 31. mai, og vises på TV 2s kanaler (alt på TV 2 Sumo, på TV alternerende mellom TV 2 Sport 1 og TV 2 Sport 2).

Tallet foran navnet angir plass på verdensrankingen:

Magnus Carlsen NOR 2.847 Fabiano Caruana USA 2.820 Ding Liren CHN 2.799 Jan Nepomjasjtsjij RUS 2.792 Levon Aronian ARM 2.781 Anish Giri NED 2.780 Aleksander Grisjtsjuk RUS 2.776 Sjakrijar Mamedjarov AZE 2.770 Wesley So USA 2.770 Teimur Radjabov AZE 2.765

12. Maxime Vachier-Lagrave FRA 2.760

13. Alireza Firouzja FIDE 2.759

18. Hikaru Nakamura USA 2.736

28. Daniil Dubov RUS 2.714

29. Peter Svidler RUS 2.714

142. Alan Pichot ARG 2.630

