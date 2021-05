Helene og Stian om Senkveld-slutt: – Vi har grått sammenhengene de siste minuttene

I april ble det kjent at Senkveld legges ned etter 20 år på skjermen.

Siste program sendes nå på fredag.

– Vi har grått rimelig sammenhengene de siste minuttene. Begge er litt hovne i øynene og det har vel ikke gått helt opp for oss enda. Det traff oss ganske hardt, forteller Blipp da God kveld Norge møter programlederduoen rett etter siste innspilling.

– Alt er for siste gang, siste sminke, siste gjest og alt det vi har gjort i tre år. Det var litt tøffere enn jeg hadde trodd, legger Olafsen til.

Vanskelig valg

I februar ble det kjent at dette ville bli Stian Blipps siste sesong av Senkveld, men på det tidspunktet var det ikke klart hva som skjedde med talkshowet videre.

Både Blipp og Olafsen mottok nyheten om nedleggelsen samme dag som det ble offentliggjort. Sett tilbake på prosessen nå, forstår de valget til TV 2 med å legge ned.

– Jeg tenker at det er trist, kanskje mest for oss som har jobbet med det lenge. Jeg tror det er veldig tøft av TV 2, og riktig, at man har godt av å tenke nytt og få inn nye folk. TV-bransjen er i kjempeutvikling og kanskje det er andre måter å lage snakke-tv på. Jeg tror de gjør lurt i det, forteller Olafsen.

Blipp mener programmet vil stå igjen som et godt minne for seerne.

– Senkveld har klart å gi seg på topp, istedenfor at man kommer over i at det er på overtid. Jeg tror det slutter helt perfekt, slik at det for alltid står i gull i minnene til folk, forteller han.

Gleder seg til å ta en pause

Duoen forteller at det er vemodig å skille veier, og mens Olafsen skal ta litt fri, har Blipp lansert sitt egen soloshow.

– Nå er planen min å ta ferie og få ferdig huset mitt som vi har pusset opp i to år. Jeg føler det har gått i ett i fire år så hjernen min trenger litt luft. Så tror jeg at jeg får høsten til å legge litt planer, forteller Olafsen.

Denne uken kom også nyheten om at Blipp venter sitt andre barn med kona Jamina Blipp, så det blir mer enn nok å gjøre for programlederen fremover.

– Det kommer en liten en i november en gang, så da blir det spennende å se om jeg kan leve det bajas-livet jeg har gjort frem til nå. Jeg gleder meg i hvert fall veldig, nå har jeg litt mer tid til å kunne være mer husfar, forteller han og ser over på Olafsen, som ikke kunne tenke seg et barn til med det første.

– Det er ikke på ønskelisten i nærmeste fremtid nei, men på sikt så har jeg ikke lyst til at min sønn skal bli enebarn så det blir nok to i fremtiden, forteller Olafsen.

På spørsmålet om Blipp og Olafsen kommer til å se noe til hverandre på privaten, er svaret noe mer vagt.

– Vi har ikke noe planer om det, men det er en liten bransje. Vi har hatt tre år sammen og blitt voksen sammen, forteller Olafsen.

Blipp mener de har mange fine øyeblikk å se tilbake på.

– Vi har hatt mange fine øyeblikk, spesielt når vi har vært på reise og spilt inn camp-Senkveld. Det har gitt oss en unik mulighet til å bli kjent å være inne i boblen. Det har nok kickstartet vennskapet veldig for da blir man tvunget til å bli kjent, forteller han.

Kommer ikke med nytt talkshow til høsten

Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, var også tilstede under siste innspillingsdag.

– Det er en spesiell dag. Det er litt vemodig. At de klarer å avslutte med stil slik som Helene og Stian gjør nå er bare helt fantastisk, forteller han.

Olav T. Sandnes i TV 2. Foto: Eivind Senneset

Fra 2001 til 2003 ble Senkveld ledet av Tommy Steine og Hans Christian Andersen før Harald Rønneberg og Thomas Numme tok over. I 2018 tok Helene Olafsen og Stian Blipp over stafettpinnen og har ledet Senkveld frem til slutten.

Sandnes forteller videre at det ikke var en enkel avgjørelse for TV 2 å avslutte programmet.

– Det er en vanskelig avgjørelse for det er et program vi er veldig glade i, men alt har sin slutt. Nå var det på tide å tenke at vi vil avslutte med stil enn å la det gå litt for lenge. Jeg tror både Stian og Helene er veldig klare for å tenke på nye konsepter og muligheter. Jeg håper og tror vi kommer til å se dem på TV 2-skjermen i mange år fremover, forteller han.

Hva som kommer til å ta over for programmet er fortsatt ikke klart, men noe nytt talkshow blir det ikke med det første.

– Det er ikke én ting som kommer til å ta over for Senkveld og det er heller ikke sånn at vi kommer med et nytt talkshow til høsten som er nesten likt, eller en dårlig kopi - som det nesten måtte blitt, forteller han og utdyper:

– Jeg tror vi kommer til å komme med litt annet type innhold de første par sesongene, også får vi se etter hvert om det er nye talkshow-formater som også kommer på TV 2 - jeg tror det, avslutter han.