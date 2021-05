Vendrame vant Giro-etappe – De Marchi stygt skadd i velt

Vendrame vant spurtduellen om seier med australske Chris Hamilton etter at de ristet av seg resten av utbryterne som hadde lagt feltet med alle de beste i sammendraget langt bak seg. Det var AG2R-lagets første seier på verdenstournivå i år.

Italieneren var den mest aktive i tetkvartetten som holdt sammen nesten helt til slutt. På de siste kilometerne slapp Gianluca Brambilla og George Bennett, og i spurten var det ingen tvil.

– Jeg er superlykkelig. Jeg var nær seier i 2019, men måtte nøye meg med 2. plass. Jeg hadde også en mulighet i fjor, men lyktes ikke. I dag ble en drøm virkelig for meg, sa Vendrame.

– Vi har jobbet for å sikre klatretrøya for (Geoffrey) Bouchard, men i dag var det en anledning for meg til å kjempe om seieren. Jeg hadde valgt meg ut denne etappen.

Uendret sammenlagt

Alle de beste i sammendraget kom til mål 10.14 bak etappevinneren. Egan Bernal forsvarte den rosa ledertrøya, mens Tobias Foss beholder sin 9. plass. Det er ingen endringer blant de ti beste.

Aleksander Vlasov på 2. plass er 45 sekunder bak Bernal. Foss, som krysset mål på 37. plass torsdag, er 2.49 bak lederen.

Vincenzo Nibali rykket på slutten og tok sju sekunder på de øvrige i gruppa med favorittene. Italieneren er på 13. plass sammenlagt.

De Marchi på sykehus

Alessandro De Marchi, som hadde den rosa ledertrøya to dager i rittets første uke, pådro seg en rekke bruddskader da han veltet stygt etter bare 20 kilometers sykling. Han ble kjørt til sykehus i ambulanse, men var ved bevissthet hele tiden, ifølge lagledelsen.

– Dema fikk på sykehuset påvist brudd i kragebeinet, seks brukne ribbein og to brudd i brystbeinet, står det i en uttalelse fra Israel Start-Up Nation.

– Han pådro seg ingen hodeskader, men han må være på sykehuset til observasjon minst over natta.

Spanske Marc Solér er også ute av rittet etter å ha veltet torsdag. Han var på 11.-plass i sammendraget.

De Marchis britiske lagkamerat Alex Dowsett og sveitseren Gino Mäder fra Bahrain-laget sto også av. Begge lagene er nå redusert til fem ryttere.

(©NTB)