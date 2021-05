Dette sier russepresidenten (19) om smitteutbruddet

De siste tre dagene er 55 russ bekreftet smittet i et større utbrudd i sørlandsbyen Kristiansand. – Skummelt at såpass få har merket symptomer, sier russepresident Andrea Lunde Bergman (19).

– Det er veldig skummelt at det har skjedd, og at såpass få har merket symptomer. Mange har gått rundt og vært smittet i noen dager, uten å ha merket så veldig mye, sier russepresident Andrea Lunde Bergman (19) på Kristiansand Katedralskole (KKG) til TV 2.

Hun tror at noen kan ha gått ut selv om de har hatt milde symptomer, blant annet fordi det har vært langhelg med 17. mai.

– Da har det kanskje vært litt lavere terskel for å gå ut, sier russepresidenten.

Russepresident ved Kristiansand Katedralskole, Andrea Lunde Bergman (19). Foto: Privat

Torsdag opplevde Kristiansand kommune det største smitteutbruddet av Covid-19 siden pandemien brøt ut i fjor, og registrerte 72 nye smittetilfeller på et døgn.

Over halvparten er russ

44 av de 72 nye smittede er russ. Til sammen er nå 55 avgangselever smittet i det større smitteutbruddet, og omfatter alle kommunens fem videregående skoler.

Hvordan kunne dette skje? Har russen tatt for lett på tiltakene?

– Jeg vil ikke si at alle har gjort det. Jeg vet at mange har vært veldig flinke, men jeg vet at noen har kanskje ikke vært like nøye på karantene, sier russepresidenten.

Hun tror at noen russ har hatt vanskelig for å sitte inne når det har skjedd mye i langhelgen og mange av vennene har vært ute.

– Mange har vært flinke, men så er det noen, selvfølgelig, som kan bli bedre, sier russepresidenten.

– Er dette tiltak og regler som ikke er blitt fulgt opp av dere etterpå?

– Vi har hatt ukentlige møter med kommunen, og blitt fulgt godt opp - og fått god hjelp. Hvis vi sender mail, får vi alltid svar veldig fort. Vi har fått god hjelp, sier hun, og fortsetter:

– Mange har fulgt regler, men så er det selvfølgelig noen unntak. Og denne muterte varianten er jo ganske smittsom, så hvis en person har vært smittet og gått ut i flere dager på rad, så kan det fort spre seg.

PAUSE: Som et resultat av smitteutbruddet, har russen i Kristiansand besluttet å sette russefeiringen på pause i minimum en uke, forteller russepresident Andrea Lunde Bergman (19). Foto: Privat

Tar situasjonen på alvor

Russepresidenten sier de tar smittesituasjonen på alvor, og at de aller fleste har satt seg i karantene, selv om de ikke har blitt bedt om det.

- Det blir én uke med pause i første omgang, så kommunen og overlegen får bedre oversikt, sier hun.

Både ordføreren og kommuneoverlegen kaller situasjonen alvorlig, men sier at utbruddet ikke var uventet.

– Hvordan kunne dette skje?

– Det er en svært alvorlig situasjon vi er oppi nå. Dette skjer ved at russen er i nærkontakt med hverandre. Det er spredning fra den ene til den andre, sier Kristiansands kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

– Ikke naivt

Han sier utbruddet er dramatisk når kommunen opplever en så stor utbredelse som de nå har sett.

IKKE NYE TILTAK: Kommuneoverlegen i Kristiansand, Styrk Fjærtoft Vik sier de følger situasjonen, men at de foreløpig ikke setter inn nye tiltak. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Var det naivt å tro at dette ville gå bra på nasjonaldagen?

– Nei, det er ikke naivt. Russen og vi andre var klar over at det var muligheter for det. Men det er nå en gang sånn at russen var ute etter å feire, sier Vik.

Han forteller at russen har holdt god kontroll lenge, men at mye av smitteoverføringen nok har skjedd utover kvelden over natten.

– Unngå videre spredning

Kommuneoverlegen bekrefter at de har hatt tette møter med russepresidenten, og at de har gitt mye informasjon løpende.

– Vi fortsetter selvfølgelig oppfølgingen i etterkant av utbruddet, for nå er vi avhengig av å få kontroll over situasjonen.

Nå er kommuneoverlegen opptatt av at russen tester seg og holder seg hjemme i denne fasen for å få kontroll over situasjonen og unngå videre spredning.

– Har russen rett og slett tatt for lett på smittevern i kommunen?

– Russen har vært godt klar over situasjonen, og de aller fleste har oppført seg veldig bra, men det er vanskelig når man har lyst til å treffe mange andre, og man har nok ikke overholdt de gruppene som intensjonene var før feiringen, sier Vik.

Kommunen setter ikke inn nye tiltak umiddelbart, men vurderer situasjonen løpende, ifølge kommuneoverlegen.

– Russen tar pause i feiringen, og vi er i tett kontakt med Folkehelseinstituttet. Vi vurderer fortløpende tiltak som er nødvendige for å holde kontroll på situasjonen.