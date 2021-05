Superstjernen ble far for første gang

Det avslørte Derulo og samboeren Jenna Frumes (27) på sine sosiale medier, onsdag.

Paret postet en privat video hvor de har filmet prosessen fra de reiste til sykehuset og til den lille sønnen ankom verden.

«Den lykkeligste dagen i mitt liv med å ta med gutten vår (Jason King Derulo) hjem. Han er så heldig som har en så sterk, omsorgsfull helt av en mor @jenafrumes, skriver Derulo under videoen på sin Instagram.

Traff hverandre rett før koronapandemien

I mars kom nyheten om at paret ventet barn. Derulo og Frume begynte å date i 2020. I et intervju med Page Six fortalte Derulo at de hadde begynt å treffe hverandre rett før koronapandemien slo rot i USA.

Paret skal ha møttes på et treningsstudio.

– Begge har et behov for å trene hele tiden, og jeg hadde sett henne der en gang tidligere. Den andre gangen jeg så henne, tenkte jeg: Ok, jeg skal snakke med henne. Og resten er historie, fortalte han den gang til avisen.

Hitmaskin

Derulo slo gjennom med debutalbumet «Jason Derulo», som blant annet inneholdt hiten «Whatcha Say», i 2009. Siden den gang blitt en av verdens største popartister.

Han har også en stor følgerskare i sosiale medier med hele 45,8 millioner følgere på TikTok.