Spanias Eurovision-artist raser mot Norge: – Ingen vet om innsatsen jeg gjør for å holde meg i live

I NRK-programmet Adresse Rotterdam var det blant annet Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Ingeborg Heldal, Else Kåss Furuseth og Kevin Vågenes som vurderte de europeiske bidragene. Det var også en folkejury i programmet.

Alle deltakerne skal gi sangene en score mellom null og 12 poeng. Da de vurderte den spanske artisten Blas Cantó og låten «Voy a quedarme», var de ikke imponerte.

– Din sjuke jævel

Alle ga Cantó en lav score, før et medlem av folkejuryen informerte om at Cantó mistet både bestemoren og faren i tiden hvor låten ble skrevet. Mannen i folkejuryen ga ham derfor fire poeng, som var en betydelig høyere score enn andre ga. Da svarte Else Kåss Furuseth:

– Du ga fire likevel? Din sjuke jævel.

Flere lo av kommentaren. Dette reagerer Cantó på, og har skrevet om dette på Twitter:

– Ingen vet hva jeg går gjennom eller innsatsen jeg gjør for å holde meg i live.

No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo.



No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. ✨



Todo mi amor siempre. ❤️ https://t.co/ozw2yEiceo — Blas Cantó (@BlasCanto) May 18, 2021

Sure på NRK

Twitter-videoen har rett i underkant én million visninger i skrivende stund.

Kilder God kveld Norge snakker med i Rotterdam sier at den spanske Eurovision-fansens store mål er å slå Norge i sangkonkurransen, og at de virkelig har lagt NRK for hat.

Redaksjonssjef i NRK Underholdning, Eirik Sandberg Ingstad, sier følgende til God kveld Norge:

– Adresse Rotterdam er et uhøytidelig program der programleder og gjester med et enormt engasjement og kjærlighet til Eurovision Song Contest utveksler sterke og spissformulerte meninger om årets bidrag. Vi har forståelse for at dette noen ganger kan virke litt røft for et utenlandsk publikum når enkeltklipp blir tatt ut av kontekst og oversatt til et annet språk.

– Vi ønsker Bas Cantó alt vel. Da vi ble kjent med at han hadde reagert på klippet, tok vi kontakt med den spanske delegasjonen og utrykte vår sympati og ønsket han lykke til med finalen lørdag.

NRK har også lagt ut en Twitter-melding hvor de hevder at panelet ikke hadde kjenskap til historien til Cantó da de snakket om låten: