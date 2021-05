BBC ber om unnskyldning etter skandaleintervju med prinsesse Diana

I intervjuet kom Diana med avsløringer om ekteskapet sitt med prins Charles og livet i den britiske kongefamilien, og sjokkerte en hel verden.

Rapporten slår fast at TV-reporter Martin Bashir «bedro og lurte» prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, for å få et eksklusivt intervju med søsteren hans.

Forfalsket dokumenter

Spencer anklaget journalist Martin Bashir for å ha vist ham falske dokumenter for å overtale søsteren til å delta i intervjuet som endte i skandale i 1995. Dokumentene skulle bevise at en av hans ansatte lekket informasjon for penger.

Dagens rapport slår fast at det er hold i anklagene, og BBC beklager at det er begått alvorlige brudd på deres rettniggslinjer.

BBC-sjef Tim Davie sier BBC kommer med en full og betingelsesløs unnskyldning over funnene i rapporten.

De som var nær Diana har uttalt at hun aldri ville ha snakket med journalisten hvis han ikke ble anbefalt av broren.

Bashir ble også anklaget for å ha betalt ansatte rundt Diana til å spionere på henne. Han var en lite kjent journalist på den tiden han intervjuet Diana, men har siden hatt en suksessrik karriere.

Skandaleintervjuet

I intervjuet som ble sett av over 22 millioner personer i Storbritannia, omtalte Diana sitt skrantende ekteskap med prins Charles for første gang, og de berømte ordene «We are three in this marriage», falt. Det betydde at ekteskapet besto av henne selv, prins Charles og hans elsker Camilla Parker Bowles.

Hun avslørte også at hun selv hadde vært utro.

Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997, året etter hun ble skilt fra den britiske prinsen. Prins Charles og Parker-Bowles ble senere gift.

Det er høyesterettsdommer John Dyson som har ledet undersøkelsen.

BBC har tidligere blitt anklaget for å ha vært med på å dekke over saken da ryktene mot Bashir først dukket opp.

Bashir sa opp stillingen sin i BBC sist fredag. Årsaken skal være dårlig helse etter koronasykdom.