KEiiNO overrasker i Rotterdam: Gjør den éne tingen TIX ikke kan

Nederlendere elsker KEiiNO og det nederlandske publikummet ga dem 12 av 12 mulige poeng da de deltok i 2019. Derfor er trioen invitert til Nederland for å opptre på TV-kanaler og holde konserter i byen denne uka.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken kan man se at de også valgte å ha gatekonserter for den internasjonale Eurovision-fansen.

INTIMT: KEiiNO reiste rundt i byen, blant annet til et idyllisk havneområde. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi har bare lyst til å spre litt glede! Vi er jo bare vanlige folk som elsker musikk, sier vokalist Alexandra Rotan, før Tom Hugo fortsetter:

– Det er gøy å kunne føle på å spille i utlandet igjen, sier han og avslører at de pleier å ha pop up-konserter i landene de besøker.

Vanskelig situasjon

Det var i overkant av 20 fans som ble henrykte da de kjente igjen det norske bandet som hadde gatekonsert.

Da folkemengden nærmet seg 30, måtte de bytte plassering. Det er nemlig ikke lov å samle flere enn 30 mennesker utendørs i Nederland, og det norske bandet ønsket å respektere smittevernsreglene.

NOEN FÅ UTVALGTE: KEiiNO prøvde å holde publikumstallet lavt, og sa at alle de fremmøtte måtte holde avstand. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Derfor hadde de heller ikke sagt ifra at de skulle ha gatekonsert. Noen klarte likevel å skjønne hva som skjedde, og kom løpende til et sted hvor KEiiNO hadde delt et bilde i sosiale medier.

Disse pop up-konsertene skjer i et år hvor TIX må begrense antall intervjuer og antall opptredener på grunn av smittesituasjonen i landet.

Stor fanbase

Det var ikke bare nederlendere som forelsket seg i bandet, KEiiNO vant Europas publikumsstemmer i 2019 – og det var ikke tilfeldig.

Bandet har arrangert vanvittig mange såkalte «meet and greets», og tar seg tid til å snakke fansen. Helt siden Melodi Grand Prix-finalen for to år siden har de dratt på turné i europeiske land – i tillegg til Eurovision-nasjonen Australia.

– Jeg elsker at de blander joik og pop-sanger! Og at de elsker Eurovision Song Contest så mye, sier Anthony Dernicourt til God kveld Norge. Han er en av de fremmøtte på gatekonserten.