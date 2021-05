Bekymret for ny festhelg: – Jeg ønsker foreldre mer på banen

Til tross for den gradvise gjenåpningen, har mange kommuner måttet gjøre tilbakesteg denne uken.

Trondheim, Narvik, Hammerfest og Tynset sliter med økende smitte. I Larvik ble det meldt om 34 smittede onsdag, som er det høyeste kommunen har registrert på ett døgn under pandemien.

– Dette er det mest krevende vi har vært borti, sa ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand etter å ha satt smitterekord med 72 nye koronatilfeller.

Smittetilfellene kommer i kjølevannet av 17. mai-helgen. Flesteparten av utbruddene er blant unge og unge voksne. Mange av dem er russ.

Samtidig som kommunene kjemper for å få kontroll over lokale utbrudd, går vi inn i nok en langhelg. Politiet kommer derfor med en sterk oppfordring til unge, men også til foreldre.

SAMLING: Hundrevis av ungdommer samlet seg på Stortorvet i Fredrikstad på 17. mai. Foto: Nyhetstips.no

– Bekymret

Politiet i en rekke norske byer ba foreldre ta hånd om ungdommene sine etter store ansamlinger med mye fyll og store ansamlinger 17. mai.

Verst var det i Fredrikstad da det samlet seg hundrevis av ungdommer på Stortorvet i Fredrikstad. Flere ungdommer var voldelige mot politiet og det brøt ut et stort kaos.

Etter nasjonaldagen la politimesteren i Øst politidistrikt ut en melding på sosiale medier.

– Oppdragene vi hadde 17. mai-helgen var preget av fulle og utagerende ungdommer som ikke klarte å ta vare på seg selv. Det bekymrer meg, skrev politimester Ida Melbo Øystese.

Hun sier videre at dette er opplevelser og oppdrag både politiet og de involverte helst skulle vært foruten.

– Vi går snart inn i en ny langhelg, og nå ønsker jeg foreldre mer på banen, sier hun til TV 2.

POLITIMESTER: Ida Melbo Øystese i Øst Politidistrikt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Planlegger fest

Øst politidistrikt har fått nyss om at det planlegges en fest på Jeløy utenfor Moss fredag.

Ifølge politiet har over 200 personer vist interesse for festen. Politiet er bekymret for at alt for mange skal samles på samme sted, og fordi mange av de interesserte er under 18 år.

– Jeg håper vi unngår å oppleve en ny langhelg der politiet må håndtere mange berusede ungdommer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, sier Øystese.

Én ting er at politiet må nedprioritere andre oppdrag, men hun viser også til konsekvenser det kan få for ungdommene selv.

– Folk som er sterkt beruset er langt mer sårbare både for å bli utsatt for, og å begå kriminalitet. Jeg synes det er trist når unge mennesker kommer i kontakt med politiet på en slik måte at det kan få konsekvenser senere i livet, sier politimesteren.

SMITTEVERN: Når sola endelig titter frem, samles mange i parker. Det er greit, så lenge man følger de generelle smittevernrådene, sier Helsedirektoratet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Forstår at folk er lei

Politimesteren forteller at hun forstår at unge mennesker er veldig lei pandemi og begrensninger i hva man kan gjøre hvor.

– Men det er likevel ikke noe frikort for å oppføre seg på en måte som ødelegger for en selv og andre, sier Øystese.

Hun minner om at jo flinkere vi er til å overholde smittevernreglene nå, jo raskere kan vi gjenåpne samfunnet.

– Jo raskere kan vi også la ungdommene møtes uten å måtte tenke på smittevern, sier politimesteren.

Ansvarliggjør foreldre

Politimesteren ønsker også at foreldre kommer mer på banen.

– Vit hva som er planene til barnet ditt, og ha kontakt underveis. Og så mener jeg det er viktig å være i stand til å hente eller hjelpe om det skulle bli behov for det, sier Øystese.

Hun oppfordrer dem til å være en «tilgjengelig voksenperson» som barna kan ringe om de opplever noe ugreit, eller trenger hjelp.

IKKE OVERRASKET: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forstår at folk vil samles ute nå. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hold ut

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener ikke nødvendigvis at samlinger utendørs er problematisk når det gjelder smitte.

Hovedutfordringen ligger i at mange etter hvert glemmer smittevernrådene og har stadig flere nærkontakter.

Smitten er særlig høy blant unge og unge voksne. Han kommer derfor med en oppfordring til disse gruppene:

– Det er like viktig som før å følge smittevernreglene, og det er ikke så veldig mange uker til før de fleste voksne er tilbudt vaksine. Så det gjelder å holde ut litt til, sier Nakstad.

UTE: Nakstad mener at godt vær og mange uteaktiviteter ikke nødvendigvis trenger å påvirke smittespredningen i ugunstig retning. Foto: Torstein Bøe / NTB

Unge smittes

R-tallet i Norge er nå på 1, og smittespredningen har vært flat siden slutten av april.

Dersom tallet blir over 1, er smitten i landet igjen økende.

Ifølge FHIs nyeste ukesrapport står flere kommuner overfor utbrudd, særlig blant ungdom og unge voksne.

Flest smittetilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 19 ble også bekreftet blant disse.

85 per 100.000 innbygger er smittet i aldersgruppen 13 til 19 år. 61 per 100.000 innbygger er smittet i alderen 20 til 39 år.

Ifølge Nakstad er tallene som forventet etter to uker med uendrede smittetall i Norge.

– Dette er et resultat av mer kontakt mellom uvaksinerte mennesker og økt mobilitet i samfunnet. Tallene trekkes opp av en del lokale smitteutbrudd som etter hvert vil komme under bedre kontroll. Derfor er det ikke sikkert at de vil fortsette å stige, sa han tidligere i uken, sier han.