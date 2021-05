Vil vise at hun ikke er en «bortskjemt bitch»

En ny gjeng med kjendiser har dratt 100 år tilbake i tid, og spiller i disse dager inn en ny sesong av «Farmen kjendis». Blant deltagerne finner vi influenser Sophie Elise Isachsen (26).

– Jeg gleder meg veldig, jeg tror det blir en superfin opplevelse og har masse sommerfugler i magen. Jeg er spent fordi jeg aner ikke hvordan det vil føles å være der, sier hun da God kveld Norge snakker med henne.

– Er det noe du gruer deg til da?

– Det er egentlig ikke noe jeg gruer meg til. Jeg begynte å tenke på i natt at jeg er en slik person som går mye på do om natta, og om det kanskje kan være irriterende for de andre. Men det er bare sånne småting som jeg tenker på nå, sier Isachsen, og legger til at hun gleder seg til å legge fra seg mobilen i 2021.

STIL: Det blir nok ikke fult så glamorøst på Farmen kjendis for Sophie Elise. Foto: Espen Solli / TV 2

Ønsker ikke konflikter

Den kontroversielle influenseren håper å unngå krangler og konflikter med de andre deltagerne.

– Jeg er ikke en kranglete person egentlig. Når vi er der så har vi veldig lite mat og energi, så hvis noen er ufine med meg så vil jeg nok kanskje bare overse det. Men hvis noen er ufine mot andre blir det vanskelig å bare høre på, forklarer Isachsen.

ÅRETS DELTAKERE: Tolv kjendiser skal kjempe om seieren til å vinne den sjette sesongen av Farmen kjendis. Foto: Espen Solli / TV 2

– Hva gjør deg sint, da?

– Jeg blir sint hvis man forhåndsdømmer og ikke gir folk en sjanse. Eller hvis noen er homofobe eller kjønnsdiskriminerende, sånne ting er jævlig irriterende, sier 26-åringen.

Til vanlig bor hun med samboer Kasper Kristoffersen, men hun tror det skal gå greit å potensielt være borte fra hverandre i seks uker.

– Det var veldig trist å si hade til Kasper, og jeg var litt trist i går da jeg bare satt her og ventet. Men jeg tror når vi kommer inn der så har vi så mye å gjøre at det skal gå fint. Jeg kommer til å savne de hjemme, men jeg kommer jo tilbake, smiler hun.

Vil vise sin beste side

Isachsen tror hun kommer til å savne de små gledene fra 2021.

– Jeg kommer til å savne badekar og varmeflaske når man har vondt i magen. De små tingene. Men jeg kommer ikke til å savne sminke, det blir bare deilig å være uten.

ENKLERE KÅR: Sophie Elise Isachsen kommer til å savne flere ting fra 2021, når hun skal leve under litt enklere kår på Farmen kjendis-gården. Her fotografert sammen med deltaker Ingrid Simensen. Foto: Espen Solli / TV 2

Hun håper at seerne får et godt inntrykk av henne, og at hun gjør en god figur når sesongen kommer på TV i starten av 2022.

– Jeg tror og håper at jeg er en medgjørlig person, og at det vil skinne gjennom. Hvis man tror at jeg er en bortskjemt bitch, så vil man nok få et positivt inntrykk, smiler Isachsen.

