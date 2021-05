OL-utøvere kan få første vaksinedose før utgangen av mai

Olympiatoppen har meldt inn at de trenger doser til cirka 250 personer. Går alt som planlagt, rekker utøverne å få begge dosene i god tid før avreise Tokyo.

Det forteller toppidrettssjef Tore Øvrebø til TV 2.

Den internasjonale olympiske komitéen (IOC) meddelte tidlig i mai at de hadde inngått en avtale med Pfizer, en avtale som skulle sikre de ulike landene vaksiner før avreise til lekene i Japan.

– Vi er i dialog med IOC, helsemyndighetene og Pfizer, og er nå i ferd med å legge siste hånd på planen for både for leveranser og vaksinering, sier Øvrebø.

– Hvor mange doser vil Norge be om fra IOC?

– IOC og IPC (Den internasjonale paralympiske komité) har i utgangspunktet gjort en beregning av antall doser, basert på sannsynlige troppsstørrelser til OL og Paralympics, inkludert ledere. Vi har meldt inn at for de to delegasjonen til sammen, er antallet om lag 250 personer.

Kort intervall mellom første og andre dose

Øvrebø kommer også med godt nytt til utøverne som har fryktet av eventuelle vaksinedoser ville komme for tett på avreise til Tokyo.

– Vi jobber med detaljene i planene nå, men vi håper at første vaksinedose kan settes i uke 21 og 22 (24.mai til 6.juni), med andre dose i uke 24 og 25 (14.juni til 27.juni), forteller han.

Intervallet mellom første og andre dose i Norge har nylig gått fra seks til 12 uker. All den tid vaksinestrategien for OL-deltakerne er separat fra den offentlige strategien her til lands, trenger ikke utøverne å vente i mer enn tre uker før de får andre dose.

Det betyr at utøverne vil rekke å få andre dose med god margin før avreise, da få vil sette kursen mot Tokyo før i midten av juli.

Det er ikke bestemt hvor selve vaksineringen av utøverne vil skje.

– Dette diskuterer vi nå med lokale helsemyndigheter, og det er et ønske fra myndighetene at selve vaksineringen skjer på en offentlig vaksinestasjon, forteller Øvrebø.