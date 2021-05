Fant reiseregningen for den siste spionturen på Frode Bergs PC

Jeg forstår ønsket for åpenhet rundt EOS-utvalgets konklusjoner. Dessverre er ikke det mulig. Vi kan ikke ha en åpen kontroll med en hemmelig tjeneste. Det er en selvmotsigelse.



Forutsetningen for å kunne ha en etterretningstjeneste er at vi kan skjerme tjenestens operasjoner, kapasiteter og personell. Det er grunnen til at vi aldri bekrefter eller avkrefter hvem som arbeider for eller har oppdrag for tjenesten. Etter torsdagens votering, ser vi at et flertall i Stortinget deler vårt syn på saken, og vedtar ikke en lov for å avgradere sammendraget.

Samtidig vil jeg understreke at E-tjenesten blir kontrollert. EOS-utvalget har full tilgang til nødvendig informasjon og Stortinget har mulighet til å gjennomføre en fullverdig parlamentarisk behandling av utvalgets vurderinger og konklusjoner. Slik har det vært de siste 25 år, og slik bør det fortsette å være.

I svaret til presidentskapet er henvisningen til internasjonalt etterretningssamarbeid av generell karakter, og ikke knyttet til selve saken. Men et sentralt poeng for oss er at det vil vesentlig kunne svekke vår tillit hos internasjonale partnere dersom de ikke kan stole på at vi skjermer gradert informasjon. Som lite land er vi avhengig av et godt og tillitsfullt etterretningssamarbeid.