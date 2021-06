– Jeg har kjørt Tesla Model X i rundt to år. Og jeg skal være den første til å innrømme at jeg ikke valgte å kjøpe elbil på grunn av miljøet. Det handlet heller om de økonomiske fordelene, forteller Sam Farao til Broom.

Når vi møter 33-åringen fra Oslo, er det imidlertid ingen Tesla å se. Den er byttet ut med noe ganske annet.

Sam og datteren stiger nemlig ut av en flunkende ny Mercedes G700 Brabus!

Vi snakker en av de aller heftigste SUV-ene det er mulig å oppdrive. Vi snakker diger V8 bensinmotor, med brutale krefter, hinsides utslipp og et lydbilde som kan få en hver miljøpolitiker til å hyle i ren redsel og frustrasjon.

Bilen til Sam har absolutt alt av utstyr, med ett unntak: Garasjeåpner... Bilder: Mats Brustad / Broom

Ble lei Tesla

– Jeg har alltid vært en G-Wagen-entusiast. Det har vært en drømmebil i veldig mange år, og nå har jeg endelig fått mulighet til å realisere den, smiler Sam, som tidligere altså har kjørt Tesla Model X en god stund.

– Du går fra Tesla til G700 Brabus. Får kontrasten blitt større?

– He he, det kan du si. Og svaret på spørsmålet er vel egentlig nei. Dette er virkelig natt og dag. Mens Teslaen er en stor datamaskin på hjul, er Brabusen er helt vill og bunnsolid kjøremaskin, sier Sam – og legger til:

– For å være helt ærlig begynte jeg å bli ganske lei Tesla. Det dukket stadig opp feil, service på bilen tok alt for lang tid og det var generelt en del småplukk. Brabusen går uten et feilslag og du kan ikke annet enn å smile bak rattet.

Når stjernen i grillen er byttet ut med en "B", betyr det som regel brutalt mye krefter. Skiltet på bilen er heller ikke tilfeldig...

Nesten tre millioner

Utgangspunktet for Sams nye råskinn, er Mercedes-AMG G63, som ikke er noen lettvekter i utgangspunktet. Dette er den heftigste motoren G-Klasse leveres med fra fabrikk, med 585 hk og spinnville 850 Nm.

– De fleste kjører ikke elbil for å spare miljøet, mener Sam.

– Bilen min er Brabus-tunet og ombygd hos Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand. I tillegg til en del styling-elementer, har bilen fått nytt eksosanlegg og ikke minst mer krefter. Nå yter motoren 700 hk, som egentlig er i overkant på en bil som dette. Men fy så moro det er, sier Sam.

Det skal også legges til at bilen til Sam har absolutt ALT av utstyr, samt fem seter. Det betyr at sluttprisen nærmer seg tre millioner kroner.

– Du nevnte at Teslaen ble kjøpt av økonomiske årsaker. Det er kanskje ikke tilfellet her?

– Absolutt ikke. Økonomisk er ikke G700 noen vinner. Men etter hvert som jeg har begynt å tjene litt mer penger på IT-firmaet mitt, bestemte jeg meg for å oppfylle drømmen. Denne gangen lot jeg følelsene bestemme, og jeg angrer ikke et eneste sekund.

Ironisk nok er girspak, blinklyshendel og vindusknapper i 3-millioner-Mercedesen, identisk med de vi finner i Tesla Model X. Men der stopper også likhetene.

Datteren elsker den

Sam bekrefter til Broom at han ser ut til å være «smittet» av det såkalte G-Wagen-viruset. Kjøper du først en G-Wagen, klarer du ikke gå over til noe annet.

Tross sine drøyt 2,3 tonn, sparker denne bilen unna 0-100 km/t på 4,3 sekunder.

– Så langt stemmer det veldig godt. Jeg kunne også kjøpt en nyere Lamborghini Urus, men det er noe med G-Wagen som bare appellerer til meg. Med 700 hk og ikke minst lyden, er hver eneste kjøretur en stor opplevelse.

– Ja, hvordan vil du beskrive kjørefølelsen?

– Det er jo galskap med så mye krefter i en slik bil. Selv i sport +, hvor demperne er på sitt stiveste, løfter bilen seg i front når du gir på. Datteren min elsker det! Da jeg byttet ut Teslaen, sa jeg til meg selv at det var på tide med noe fett. Det syns jeg at jeg har fått, avslutter bilentusiasten.

Eksosanlegget er oppgradert og lyden er omtrent like dyp som røsten til Otto Jespersen dagen derpå...

