Kane tar bladet fra munnen: – Det handler om hva jeg tenker er best for meg

Den siste uken har det kommet flere rapporter om at Harry Kanes tid i Tottenham kan være over.

Manchester City er blant klubbene som har blitt koblet til målmaskinen, men flere andre skal også ha lyst på Spurs-stjernen.

I et intervju med Sky Sports-ekspert, Gary Neville, bryter Kane stillheten. Han innrømmer at det er på tide å ta en prat med Tottenhams sjef, Daniel Levy.

– Ja, jeg tror det. Det kommer definitivt til å bli en samtale med klubben. Som du sier, så ønsker jeg å spille i de største kampene, sier Kane i intervjuet.

TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt var klar i sin tale da TV 2s Premier League-studio tok opp Kanes situasjon under helgens sending.

– Harry Kane kommer til å forsvinne, sa Thorstvedt.

Han mente det var grunn til å feste lit til rapportene som sa at Kane ønsker seg bort denne sommeren.

– Mediene skriver ikke slike ting hvis ikke de er blitt informert på forhånd om at dette er tilfelle. Og hvis det ikke hadde stemt, så hadde han selvfølgelig gått ut og avkreftet det.

Mener han må tenke på seg selv

Intervjuet er en kortversjon av et lengre intervju som ifølge Neville kommer ut på fredag. Kane sier ikke ordrett at han ønsker seg bort fra klubben, men legger ikke skjul på at han er lite fornøyd med Spurs prestasjoner.

– Jeg er sikker på at han ønsker å legge fram en plan for hvordan han ser det, men til syvende og sist blir det opp til meg. Det handler om hva jeg tenker er best for meg og min karriere på dette tidspunktet, forteller 27-åringen i intervjuet.

– Jeg er ikke sikker på hvordan den samtalen vil foregå, men det kan jo være han (Daniel Levy, journ. anm.) tenker «dersom jeg kan få én milliard for deg, hvorfor ikke.» Jeg kommer ikke til å være verdt så mye om to til tre år, sier Kane til Neville.