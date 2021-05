11-åring slåst mot kidnapparen

Tirsdagen startar som vanleg for Alyssa heime i den amerikanske delstaten Florida. Klokka 0700 er ho på plass ved busstoppet. Denne dagen har ho med seg noko å leike med mens ho ventar på skulebussen: Heimelaga slim. No sit ho på bakken og blandar inn blåfarge i slimet. Det skulle seinare vise seg å bli eit viktig spor for politiet.

Eit overvakingskamera på den andre sida av vegen viser kva som så skjer. Ein kvit bil stansar ved Alyssa, og ein mann spring ut. 11-åringen har forklart at han har ein kniv i handa, og at han grip ho rundt halsen. Ho svarer med å slå og sparke alt ho klarer. Mannen forsøker å dra ho mot bilen, men hennar motstand gjer at han snublar og begge fell overende.

Alyssa nyttar sjansen til å flykte, og like etter stikk også gjerningsmannen av.

Etterlot slim-bevis

Alyssa spring heim, og mora Amber Bonal (30) varslar politiet. Ei storstilt politijakt startar. Overvakingsbileta leiar politiet til ein 30 år gammal mann. Når dei finn han, er han i gang med å omlakkere bilen, men nummerskiltet avslører han. Det gjer også tydelege spor av slim. Det nyfarga slimet hadde etterlate blåfarge på armen hans.

Mora forklarer at Alyssa sjølv tenkte at slimet kunne bli eit viktig bevis.

– Ho sa: Mamma, eg måtte etterlate eit eller anna bevis, slik som dei gjer på “Lov og orden, special victims unit”. Vi har sett kvar einaste episode av den serien. Alyssa er smart, ho tenker raskt, seier Amber til Pensacola news journal.

Tidlegare dømd

30-åringen, som er arrestert, er tidlegare dømd for ei rekke forhold, inkludert seksuelle overgrep mot barn, ifølge sheriffen i Escambia fylke. Mannen er no sikta for forsøk på kidnapping, grovt overfall og vald, og kausjon er sett til 13 millionar kroner.

Alyssa kom frå det med kun mindre fysiske skader, men mora er meir bekymra for det mentale traumet.

– Eg er redd ho ikkje heilt har forstått kor nære på det var at ho blei kidnappa, seier Amber, og legg til at dattera skal få terapi.

Overvaka i vekevis

Politiet trur den sikta mannen har overvaka Alyssa i fleire veker. I slutten av april fortalde 11-åringen at ein mann i ein kvit bil hadde stansa ved busstoppet og begynt å snakke til ho. Då han gjekk ut av bilen, blei Alyssa redd og sprang frå staden.

Etter dette begynte mora å følge ho til bussen, men akkurat denne dagen måtte mora snu i døra fordi ho måtte skifte bleie på Alyssas lillesøster. Sidan Alyssa var seint ute, gjekk ho i forvegen. På overvakingsvideoen ser vi gjerningsmannen køyre forbi Alyssa minst ein gong, før han kjem tilbake, stansar og angrip ho.

Mora Amber tør knapt tenke på kva som kunne ha skjedd dersom dattera ikkje hadde klart å kjempe seg fri frå kidnapparen.

– Viss ho hadde blitt tatt, ville eg kanskje aldri få sett ho igjen, seier ho, mens ho tørkar tårene.

– Men ho klarte å komme seg fri. Ho er min helt.