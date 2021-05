Støvsugerkjøpet ble et mareritt: – Skal aldri kjøpe noe der igjen

Det hele startet i slutten av januar, da Nina Indset og mannen skulle gå til innkjøp av en robotstøvsuger hos Power Hamar.

I butikken ble de anbefalt å kjøpe Roborocks toppmodell S6 MaxV til 6489 kroner. Den store fordelen med denne varianten skulle være at den var i stand til selv å oppdage og unngå mindre gjenstander som telefonladere, sko og baderomsvekt.

Dette blir reklamert for både på emballasjen og på Powers nettside.

Se hvordan Indsets støvsuger beveger seg i videoen øverst!

SKAL UNNGÅ: Bildet på esken viser hvilke hindringer støvsugeren skal kunne oppdage. Foto: Privat

I begynnelsen programmerte de støvsugeren slik at den gjorde rent om natten, men da de etter hvert oppdaget skader på både støvsugeren og gjenstander, begynte de å stusse.

– Vi så at den innimellom hadde for eksempel en ladekabel hektet fast da den var ferdig, forteller Indset til TV 2 hjelper deg.

Store riper

Da de så en video på Instagram av hvordan støvsugeren faktisk skulle fungere, dro de tilbake til Power.

– Støvsugeren var så oppripet at den så ut som den hadde kjørt rundt i et pukkverk, sier Indset.

OPPRIPET: Slik så robotstøvsugeren ut. Foto: Privat

Hos Power fikk de beskjed om at dette var noe man måtte regne med, og at støvsugeren slettes ikke alltid oppdager gjenstander. Robotstøvsugeren ble likevel sendt til reparasjon.

Seks uker på reparasjon

Etter nesten seks uker på reparasjon, der støvsugeren hadde vært innom to ulike verksteder, kom den tilbake. Konklusjonen: Det var ikke noe galt med den.

Da Indset og mannen tok støvsugeren med seg hjem, fant de ikke overraskende ut at de samme problemene fremdeles var der. De prøvde også å legge ledninger nøyaktig slik det var avbildet på boksen, noe de skal ha fått beskjed om hos Power Hamar. Dette hjalp heller ikke.

Indset reagerer på dette avsnittet, der det står at støvsugeren alltid skiller ut gjenstander som er opptil fem centimeter brede og tre centimeter høye. Foto: Skjermdump Power.no

– Vi forsøkte å få hevet kjøpet, men siden perioden med åpent kjøp var forbi, lot de oss ikke heve kjøpet fordi de mente det ikke var noe galt med støvsugeren vår, forteller hun.

I stedet fikk de beskjed om å kontakte Forbrukerrådet dersom de ønsket å få kjøpet hevet. Det var da Indset kontaktet TV 2 hjelper deg.

– Dette er ingen feil

TV 2 hjelper deg konfronterer Power Hamar med påstandene fra Indset. De nekter for at det er noe galt med støvsugeren.

– Slik vi ser det er det her et stort sprik mellom kundens oppfatning av produktet og hva produktet faktisk kan yte. Vi står fortsatt for at varen fungerer som den skal og som informert på produktet. Som kunden også fikk opplyst i butikk, så fungerer ikke AI-kameraet hvis ikke omgivelsene har høy fargekontrast eller rommet ikke er godt nok opplyst, sier kommunikasjonssjef i Power, Siri Røhr-Staff til TV 2 hjelper deg.

– Kameraet vil derfor ikke oppdage for eksempel ledninger hvis området ikke er godt nok opplyst. AI-kameraet ser også bare rett frem, så ligger det et objekt på siden av kjøreretningen til kameraet, kan roboten komme borti disse. Dette er informert om, både på produktemballasje og fra butikkens side, fortsetter hun.

Beskylder butikken for løgn

Ifølge Power Hamar var årsaken til at støvsugeren ble levert inn til reparasjon ikke at den kjørte over ledninger og andre gjenstander, men at den ikke stoppet opp foran vegger og lister.

De forteller også at de selv testet produktet i butikken, og at støvsugeren da gikk skånsomt og rengjorde som den skulle. De fant heller ingen feil på produktet.

At den kjører over ledninger omtaler de som et nytt problem, som tidligere har vært ukjent for dem.

Dette får Indset til å reagere kraftig.

– Dette er ikke annet enn blank løgn. Dette er ikke en ny feil, men feilen vi har snakket om absolutt hele veien. Jeg har til og med vist dem videoer av at den kjørte over ledninger. Det var nettopp derfor den ble testet i butikken. Hvordan dette er en ny feil, er vanskelig å forstå, sier Indset.

Power ønsker ikke å kommentere påstandene om løgn.

Hever kjøpet

Etter å ha blitt konfrontert med Indsets påstander går Power med på å heve kjøpet.

– Alle våre kunder 60 dagers åpent kjøp hvor de kan teste ut produktene sine, og finne ut om produktet passer dem og deres bruk. Til tross for at kunden var over denne tiden, har de nå fått refundert hele beløpet, forteller Røhr-Staff.

Formuleringen på Powers nettsider, der det stod at støvsugeren alltid skiller ut gjenstander som er opptil fem centimeter brede og tre centimeter høye, er nå endret.

– Vi ser at det har lurt seg inn en skrivefeil. Her skal det stå ned til fem centimeter i bredde og én centimeter i høyde. Dette er nå rettet opp, sier Røhr-Staff.

– Fantastisk deilig

Torsdag forrige uke leverte Indset støvsugeren tilbake til Power Hamar. Hun er lettet over at de nå er ferdige med saken.

– Det er jo dette vi har ønsket oss hele tiden, og det er fantastisk deilig å slippe å krangle.

– Det er jo bra at de nå gir seg, men jeg tenker det kun er på grunn av TV 2 hjelper deg. Da jeg konfronterte dem selv, sluttet de jo bare å svare meg, og ga meg beskjed om at jeg skulle gå til Forbrukerrådet, sier Indset.

Hun er klar på at hun har handlet på Power for siste gang.

– Jeg skal ikke kjøpe noe mer på Power. Det vil alltid kunne oppstå feil på varer man kjøper, men når man kommer og sier ifra, og møter den behandlingen der, er det mange firmaer som behandler kundene sine bedre, sier hun.

Indset har selv vært i kontakt med Roborock. De sier, som Power, at dette er helt normalt. Etter at hun sendte videoer av at støvsugeren heller ikke unngikk større hindringer, har hun ikke fått svar.

– Når AI-sensorene ikke virker som de skal er jo Roborock S6 MaxV bare en veldig dyr versjon av Roborock S5 Max. Man betaler med andre ord nesten 3000 kroner ekstra for «ingenting» når Power og Roborock i tillegg ikke mener det er en mangel på varen, avslutter Indset.

Roborock har ikke svart på TV 2 hjelper degs henvendelse.