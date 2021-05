Rikke (19) deler ufiltrerte bilder av mammakroppen

For åtte uker siden ble Rikke Smeberg Bjørk (19) fra Ski mamma for første gang. Med sine 4425 gram og 56 centimeter, kom lille Emily til verden 26. mars.

– Den første tiden har vært veldig gøy og spennende, men også utfordrende og slitsom, forteller Rikke til God morgen Norge.

Både før og etter fødselen, har Rikke vært aktiv på Instagram-kontoen @Rikkesmeberg_ og Snapchat-vloggen «Teen moms». Hun og hennes følgere har savnet å se hvordan en kvinnekropp kan potensielt se ut etter en fødsel.

Så bestemte hun seg for å ta saken i egne hender. Siden har hun postet ærlige og ufiltrerte bilder av seg selv.

– Det var veldig etterspurt. Folk ville se hvordan min opplevelse av fødselen var. Jeg er ikke så veldig redd for å dele ting, så jeg begynte å publisere bilder, sier hun og fortsetter:

FRA FØDESTUA: Rikke Smeberg Bjørk deler ufiltrerte bilder fra fødestua. Foto: Privat

– Mange synes det er veldig gøy at jeg tør å dele hvordan en fødsel ser ut, og hvordan kroppen blir etter at man har født.

Saken ble først omtalt i Østlandets Blad.

Stor respons

19-åringen forteller at responsen har vært enorm. Både fra mødre selv, men også jenter i tidlig tenårene som takker henne for å normalisere strekkmerker og kropp i alle størrelser og fasonger.

– Det var veldig uforventa. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle bli såpass stor interesse.

SKAPER ÅPENHET: Bildene til Rikke hylles på sosiale medier. Foto: Privat

Rikke tror årsaken til dette er at det finnes lite av denne type bilder, og at det blir lite snakket om. Selv hadde hun ikke sett noen gode eksempler på hvordan kroppen kan se ut i ukene etter fødsel, før hun stod der selv.

– På sosiale medier har man sett veldig lite av det, så jeg hadde aldri tenkt at kroppen min kom til å se sånn ut. Jeg bryr meg ikke noe om det, men man får jo litt sjokk når kropp ikke går tilbake etter én uke – og jeg passer fortsatt ikke buksene mine. Jeg må ha strikk i livet ennå for få igjen buksa, sier hun og legger til:

– Det er kjempebra for de som går ned med en gang og, så det er ikke noe vondt mot dem. Men det er viktig å vise at det ikke er realiteten for mange. Det er ikke noe fasitsvar på hvordan kroppen skal se ut.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Mammapolitiet på nakken

Selv om mesteparten av tilbakemeldingene har vært fine, mottar hun også titt og ofte kommentarer og meldinger fra det berømte «mammapolitiet».

– Man hører alltid fra de. Fra naturens side skal babyen ta puppen, så når Emily ikke tok til seg puppen og jeg var åpen om at jeg måtte ty til flaske, sa de at hun kom til å dø. De har også sagt at jeg er en dårlig mor og at hvis jeg ser på tv mens jeg gir henne flaske, så kommer hun til å bli tilbakestående. Det kommer alt mulig rart, sier Rikke og fortsetter:

– Jeg tror enkelte vil at du skal føle deg som en dårlig mor, og det synes jeg er dårlig. Jeg synes man skal løfte hverandre opp i stedet for å trekke hverandre ned. Men det er jo der mammapolitiet gjør det motsatte.

Forlovet seg på fødestua

26. mars har blitt en merkedag i livet til Rikke og Martin. Ikke bare ble de foreldre for første gang – de ble også forlovet.

Rett etter fødselen gikk Martin ned på kne.

– Det var veldig hyggelig! Alt kom virkelig på en gang.

DOBBEL LYKKE: Rett etter fødselen, gikk Martin ned på kne og fridde til Rikke. Foto: Privat

Paret bor fortsatt hjemme hos moren og faren til Rikke – med mormor i kjelleren. Men ikke lenge, for 1. juli tar de over et rekkehus og skal offisielt starte livene sine sammen.

– Det har gått veldig greit å bo sammen. Heldigvis har vi et stort hus, så vi klarer å spre oss godt. Men nå gleder vi oss til å pusse opp og flytte inn i eget hus, sier hun.