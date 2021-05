Håvard Grønberg (60) jobber på Albjerk Bil i Drammen. Her selger han Audi – så det gnistrer! For ikke så lenge siden bikket han 5.000 solgte biler totalt i karrieren.

De siste årene har mye vært elektrisk. Sånn vil det nok fortsette. Ikke før har det aller største trykket rundt fjorårets mest solgte bil, Audi e-tron, lagt seg – så er det duket for oppfølgeren: Q4 e-tron.

Q4 er mindre og rimeligere enn e-tron – og åpner dermed døren for langt flere kunder. Det merkes.

– Selv ikke da det sto på som verst rundt e-tron, kunne det sammenlignes med hvordan det er nå. Jeg har aldri opplevd lignende, sier Grønberg.

11 biler på én dag

På det meste har han solgt 11 biler på én dag. Det finnes mange bilselgere i Norge som hadde vært strålende fornøyd med å selge det antallet fordelt på én måned.

– I utgangspunktet kunne jeg solgte flere, også. Men selve prosessen er såpass tidkrevende at det er begrenset hvor mange man får gjennomført.

Leveringene av den elektriske nykommeren er ventet å skje i november/desember.

Slik ser Q4 e-tron ut. Det er lett å kjenne igjen designspråket til Audi.

Bestselgeren

Q4 leveres i to varianter: Q4 e-tron og Q4 Sportback e-tron. Sistnevnte har en litt mer coupeaktig taklinje.

Startprisen er 399.000 kroner levert Oslo. Sportback-utgaven koster 20.000 kroner ekstra.

Audi Norge forventer at den mest populære modellen blir toppmodellen Q4 e-tron 50 quattro Advanced. Den har en veiledende pris på 484.500 kroner levert Oslo.

Innvendig er det også typisk Audi.

Rundt 2.000 bestillinger

Ifølge tall Broom kjenner til, skal det være over 2.000 bestillinger på Q4 e-tron totalt i Norge, så langt. Den står med det for 70 prosent av Audi-salget, akkurat nå. Og det uten at kundene en gang har sett bilen, annet enn på bilder.

Planen er at demobilene skal begynne å komme på plass i uke 23. Altså om ikke lenge. Da forventer Grønberg en ny boost i interessen.

– Bare de siste 30 dagene har vi i Norge fått over 4.000 henvendelser på bilen på nett. Et ekstremt høyt tall. Men når vi har biler å vise fram, vil det erfaringsmessig øke betydelig.

Sportback-utgaven er mer sporty – med fallende taklinje.

600.000 kroner

For rundt 600.000 kroner får du en svært godt utstyrt Q4 e-tron med største motor og quattro firehjulsdrift. Grønberg forteller at det er dette norske kunder vil ha.

– Det er svært få som kjøper Q4 uten quattro. Forøvrig er det jo en romslig bil, i forhold til størrelsen. Selv om den er 30 cm kortere enn e-tron, og dermed kompakt utvendig, er bagasjerommet på opptil 520 liter. Dermed duger den også som familiebil, for mange, sier Grønberg.

e-tron ryddet vei

Den erfarne Audi-selgeren er også tydelig på at e-tron har banet vei for nykommeren.

– Mange opplever at elbil fungerer godt i hverdagen. Jeg har selv erfart akkurat det, de siste årene. Men mens vi med e-tron hentet kunder fra BMW, Mercedes og Volvo – opplever jeg nå å bli kontaktet av for eksempel Nissan-, Toyota- og Mazda-kunder.

– Det er gode tider å være Audi-selger?

– Hehe, ja, dette er skikkelig moro!

Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron kort oppsummert: Tre modeller lanseres fra start: Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron og Q4 50 e-tron quattro.

Rekkevidde på inntil 520 km (WLTP).

Hurtiglading som gir opptil 130 km på 10 minutter.

Åpnet for bestillinger 22. april.

De første bilene er planlagt å ankomme norske forhandlere i juni.

Veiledende priser fra 399.900 kroner levert Oslo.

Effekt: 170 - 299 hk

Tilhengervekt: Opptil 1.200 kg (modeller med 4x4)

