Haaland kjøper privatfly

Erling Braut Haaland og samarbeidspartnere legger 25 millioner kroner på bordet for et eget privatfly.

Erling Braut Haaland har sammen med faren Alfie, investert i et privatfly, skriver Stavanger Aftenblad og E24.

Flyet er av typen Piper Airrcraft M600. Flyet koster 25 millioner kroner og sammen på laget har duoen fått med seg to bedrifter fra Rogaland.

Flyet registreres under selskapet Sola M600 AS. Styreleder Jarle Finsveen bekrefter at flyet skal brukes av eierne. Luftfartstilsynet bekrefter til Aftenbladet at registreringen formelt gjennomføres torsdag.

– Jeg kan bekrefte at flyet skal brukes av eierne, og at det kan benyttes i hele Norge og også i utlandet, forklarer Finsveen til Aftenbladet.