Mann siktet for drap etter knivstikking

Klokken var rundt 09.30 lørdag morgen da politiet fikk melding om en knivstikking på Tøyen i Oslo. Mannen i 20-årene var alvorlig skadd og ble fraktet til sykehus.

Torsdag ettermiddag skriver politiet i en pressemelding at mannen er erklært død.

Politi og ambulanse var raskt på stedet, der en mann ble pågrepet. Etter kort tid ble han imidlertid løslatt.

– Svært tungt

Søndag ettermiddag pågrep politiet en annen mann og siktet ham for drapsforsøk. Han ble avhørt og varetektsfengslet tirsdag.

Som følge av at mannen i 20-årene torsdag er erklært død, er siktelsen endret til å gjelde drap.

ÅSTED: Politiet jobbet lørdag i denne gata på Tøyen i Oslo. Ingen av de involverte er hjemmehørende på den aktuelle adressen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Under avhøret knyttet mannen seg til åstedet og handlingen, men det er ennå uklart hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt fordi det fortsatt er tidlig i etterforskningen. Min klient har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, men jeg kan si at han tar nyheten om dødsfallet svært tungt. Han opplever dette som en stor psykisk belastning, sier siktedes forsvarer, advokat Robina Hussain, til TV 2.

Hun ønsker ikke å kommentere hvilken relasjon hennes klient har til avdøde.

Ikke hjemmehørende

Politiadvokat Kari Kirkhorn opplyser til TV 2 at drapet skjedde i en leilighet. Verken siktede eller avdøde er hjemmehørende på adressen der drapet skjedde.

– Hva som er bakgrunnen for drapet, er fortsatt uklart for oss. Det er noe vi må jobbe videre med, sier Kirkhorn.

Den siktede mannen er bosatt i Oslo. I 2014 ble han dømt til fengsel i åtte måneder for vold. Ifølge dommen brukte han blant annet en glassflaske til å utøver volden, noe som skadet synet til voldsofferet.

I samme straffesak ble han også dømt for å ha stjålet et par jeans fra Carlings og for oppbevaring av cannabis. I fjor høst ble han igjen dømt for oppbevaring av narkotika.