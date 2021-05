– NRK burde gjort en bedre jobb

Line Andersen og NRK er enige om et forlik der den tidligere programlederen får 1,9 millioner kroner og slutter i jobben. – Konflikten eskalerte så lenge at jeg ikke kan fri meg for å tenke at NRK burde ha gjort en bedre jobb, sier ekspert.

Denne uken har rettssaken mellom NRK-profil Line Andersen (47) og hennes arbeidsgiver pågått i Oslo tingrett.

Fredag ble rettssaken utsatt flere ganger, før det ble klart at partene hadde blitt enige om et forlik.

Konfliktens bakgrunn var, kort forklart, at Andersen etter en hendelse under et møte i 2019 ble flyttet fra sin vante posisjon som programleder for NRKs sjakksendinger, til å jobbe med å skrive nyhetssaker til nett og mobil.

Dette fant ikke Andersen seg i, og hun så ingen annen utvei enn å gå til sak mot sin arbeidsgiver.

Etter forliket får Andersen til sammen 1,9 millioner kroner, hvorav 750.000 kroner er saksomkostninger. Hun slutter i NRK, ble det klart fredag.

Burde gitt advarsler

Dosent Elin Ørjasæter ved Høyskolen Kristiania, som har skrevet bøker om arbeidsrett og underviser i personalledelse, sier konflikten gikk så langt og at partene satt så langt nede i skyttergravene at hun ikke klarte å danne seg noe bilde av hvordan Line Andersens ledere håndterte problemene da de oppstod.

– Og det er det som er avgjørende. Det har ikke kommet tydelig frem i retten hvordan Line Andersens ledere håndterte problemene, men jeg har mistanke om at de ikke i tilstrekkelig grad håndterte problemene der og da, sier Ørjasæter.

Dosenten har følgende spørsmål: Ga Line Andersens sjefer henne en klar beskjed om at hun ikke kunne fortsette som hun gjorde, og fortalte de henne hva som blir konsekvensen dersom hun likevel fortsatte?

– Disse advarslene burde lederne ha gitt til Line Andersen, og de burde ha dokumentert at de gjorde det. Poenget med en skriftlig advarsel er ikke at den ansatte trenger å få det skriftlig, men skriftligheten er nødvendig for å kunne dokumentere at kommunikasjonen har foregått, sier Ørjasæter.

God og dårlig ledelse

Ørjasæter mener det generelt er et problem at mange sjefer er konfliktskye, og at dette kanskje spesielt er tilfellet i mediebransjen.

– Ledere lar ansatte oppføre seg på alle mulige måter, og så lar lederne humla suse inntil de plutselig smeller til med en kraftig reaksjon. Det er dårlig ledelse. God ledelse er å ta tak i problemer der og da.

Dosenten sier mange har en oppfatning om at sjefens oppgave er å løse alle konflikter, mens realiteten er at noen konflikter bare må leves med.

– Sjefens oppgave er å si fra når noen går over streken, og dokumentere at de har sagt fra. Jeg mener det må være takhøyde både for sinneutbrudd og gråting, men folk må få beskjed om hva som blir konsekvensen hvis de fortsetter med slik oppførsel, sier Ørjasæter, og fortsetter:

– Dersom NRK-ledelsen ikke har tatt tak i problemene med en gang, for deretter å trekke inn eksterne konsulenter for å la dem være bøddel, synes jeg Line Andersen hadde fornuftig grunn til å bringe saken inn for retten. Men hvis NRK har gitt advarsler til Andersen underveis, mener jeg ikke hun hadde noen sak.

Innenfor eller utenfor styringsretten

Det store spørsmålet i rettssaken var hvorvidt NRK hadde opptrådt utenfor sin rett som arbeidsgiver da de omplasserte Andersen, den såkalte styringsretten.

Andersen var ansatt som journalist i NRK.

Advokat og ekspert på arbeidsrett, Jens Kristian Johansen, mente det var lite som tydet på at Andersen ville vinne frem i saken.

– Konfliktens kjerne er om handlingene er innenfor eller utenfor styringsretten, og arbeidsgivers rett til å bestemme, lede og styre arbeidet. Dersom det ligger innenfor styringsretten skal man ikke trenge å ta usaklige hensyn når man tar beslutninger. Styringsretten er i utgangspunktet absolutt, sier Johansen.

I og med at Andersen ikke ble oppsagt, var hun nødt til å bevise for retten at omplasseringen til å jobbe med nett og mobil var en endring som i praksis var en oppsigelse fra arbeidsoppgavene som var beskrevet i hennes arbeidskontrakt. Det ville i så fall vært en såkalt endringsoppsigelse.

– Er det en endringsoppsigelse, betyr det at arbeidsgiver ikke har rett til å bestemme at hun ikke skal være på skjermen eller i sportsavdelingen. Men det er ingenting jeg har sett i denne saken som tyder på det, sier Johansen.

– Så vidt jeg vet er ingen ansatt i NRK for å lede ett spesielt program eller kun for å være programleder. Da har arbeidsleder rett til å bestemme hvilke oppgaver arbeidstaker skal ha.

Konflikter langt tilbake i tid

I retten beskrev partene konflikter som stammer fra helt tilbake til 2013.

– Hva om hun har «fått holde på» i årevis uten at noen har korrigert henne. Var det da rimelig å flytte henne?

– Det er en type argumentasjon vi ofte møter ved oppsigelse ut ifra egne forhold. For eksempel om man kommer 10-15 minutter for seint hver dag uten at arbeidsgiver reagerer, for så en dag at vedkommende mottar en avskjed uten forvarsel, sier Johansen.

I et slikt tilfelle ville arbeidsgiver vanligvis måtte gitt en advarsel i forkant. Men i dette tilfellet har det vært snakk om en oppsigelse.

– Dette dreier seg om konflikthåndtering, ikke oppsigelse. Man kan ikke argumentere for at man har utfordret andres arbeidsmiljø i så lang tid at man må kunne få fortsette med det. Dessuten har det vært konflikthåndtering og møter for å forsøke å fikse dette.

Reagerer på Tara-intervju ble trukket fram

Basert på det man fikk høre av vitneforklaringer, mener Ørjasæter det virker som konflikten har kostet mye internt i NRK.

– Mens noen fortalte at det har vært fantastisk å jobbe med Andersen, sa andre at det har vært et helvete. Verden er aldri så svart/hvitt som det framstod her. Denne konflikten eskalerte så lenge at jeg ikke kan fri meg for å tenke at NRK burde ha gjort en bedre jobb, sier Ørjasæter.

Hun reagerte på at NRK i rettssaken trakk fram Line Andersens intervju med bladet Tara, der Andersen beskrev seg selv som enten «drithappy eller drit forbanna».

– Jeg elsker å være forbanna og jeg elsker å le høyt. Jeg kan være så sint at det koker i meg. Også er jeg jo perfeksjonist i tillegg. Så jeg blir jo klikkings når ting går til helvete, da må jeg snu meg bort fra kamera og stå der i sånn kullsvart sinne, sa Andersen til Tara.

– At nettopp et mediehus straffer folk for at de snakker med mediene, synes jeg er rart, sier Ørjasæter, og utdyper:

– Det betyr at hvis NRK ringer meg for et intervju, må jeg svare at jeg først må snakke med en PR-rådgiver, fordi NRK har skapt presedens for at min arbeidsgiver kan straffe meg for hva jeg sier i intervjuet. Jeg håper dommeren vurderer Andersens intervju med Tara som irrelevant for saken.

Ønsker ikke kommentere

TV 2 har kontaktet redaksjonssjef i NRK-sporten Egil Sundvor og stilte følgende spørsmål:

Dere har fått kritikk for lederskapet, og en ekspert vi har snakket med mener denne saken vitner om dårlig ledelse. Har du en kommentar?

Er det noe NRK skulle ønske dere hadde gjort annerledes?

Sundvor henviser til kommunikasjonssjef i NRK Christine Viland. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på det nåværende tidspunkt.

– Vi ønsker ikke å gå inn på detaljer nå. Vi er i dag fornøyd med å ha kommet frem til en avtale. For oss var det viktig og riktig å få avsluttet denne saken, sier Viland.