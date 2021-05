Langtidsvarsel: Slik blir årets sommervær

Storms energimeteorolog spår at også årets sommer vil få dager med 30 varmegrader og tropenetter. Men det henger en mørk sky over fellesferien.

Storms energimeteorolog Roar Teigen sier at varslene kan tyde på at den første sommermåneden vil gi nordmenn på norgesferie noe å glede seg over.

– Det ser ut til å bli bra! Vi snakker ikke om voldsom varme, men i hvert fall sommerlige temperaturer i juni.

Han understreker at det er veldig vanskelig å spå sommerværet så tidlig som i mai, og at et sesongvarsel eksempelvis ikke er på langt nær så treffsikkert som et tidagersvarsel.

– I fjor traff vi imidlertid ganske bra på tilsvarende måling for juni og juli.

Energimeteorologen sier at han håper han tar feil om hvordan været blir i årets julimåned.

– Vi er litt pessimistiske for juli. Det kan bli fint i perioder, men det ser ikke ut til å bli en måned med fantastisk vær, kanskje heller litt småkjølig. Jeg tror ikke vi kommer til å se tilbake på juli 2021 og si: «Husker du hvor varmt det var?»

Fellesferien

Teigen sier at beskjeden til de fellesferierende er at de bør nyte de fine dagene de får.

– Men i august kan det bli mye bra vær, med fine sommertemperaturer. Det er likevel ikke noe som tyder på at vi får mange dager etter hverandre med 30 grader, såkalte hetebølger.

Teigen sier at det statistisk sett er typisk at Sør- og Østlandet får mest av finværet, mens værforholdene er noe mer uforutsigbare på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge.

– Man må vel ta det som det kommer

De ordentlig varme vårdagene har foreløpig uteblitt på Østlandet.

Osloborgerne Peder Høgsveen og Silje Thorsen valgte dermed å benytte muligheten til ta en utendørs treningsøkt idet solen tittet fram, på en av maimåneds siste dager.

Høgsveen forteller at han har planlagt å bruke sommerferien på en tur til Nord-Norge, samt å være med vennene sine i Oslo.

– Jeg har ikke bestemt meg for om jeg skal ta ut ferien i juni eller juli. Jeg hadde nesten bestemt meg for juli, men om det er prognosen, så blir det kanskje endring i planene, sier han.

MØRKE BYGER: Silje Thorsen og Peder Høgsveen nyter solskinnet, og lar ikke de mørke bygene i bakgrunn legge en demper på humøret. Foto: Niklas Løkken/ TV 2

Venninnen Silje Thorsen sier at hun har planlagt å bruke sommeren på å jobbe, sole seg og gå Aurlandsdalen.

Hun er ikke bekymret for at en byge eller fem skal ødelegge ferien hennes.

– Altså, det er jo norsk sommer, så hva kan man egentlig forvente? Man må vel bare ta det som det kommer.

– Det passer meg bra

Studievenninnene Anette Ree og Hildur Steingrímsdóttir forteller at de skal bruke sommeren på å jobbe i matbutikk og på sykehjem.

– Fint i juni og dårlig i juli passer meg egentlig ganske bra, fordi jeg skal jobbe mest i juli, sier Steingrímsdóttir.

Stavangerjentene forteller at de mot slutten av sommeren skal flytte til Nederland, for å studere fysioterapi.

– Da blir det kanskje skyfri himmel der nede også, det blir fint, sier Ree.

Ree mimrer tilbake til sommeren 2018, som hun tilbrakte på Sørlandet.

– Det var «gørvarmt»!

POSITIVE: Anette Ree (t.v.) og Hildur Steingrímsdóttir sier at en julimåned med dårlig vær skal gå tålig bra. Foto: Niklas Løkken/ TV 2

Varmt vær

Teigen sier at sommerværet er ekstra vanskelig å forutse, og at det dermed er vrient å slå fast om Norge vil bli preget av «gørvarmt» vær også i 2021.

– Om vinteren så er det veldig store temperaturforskjeller i verden, mens om sommeren er disse forskjellene mindre. Mindre forskjeller betyr at det ikke er like mye krefter i sving. Lavtrykkene kan dermed bli svakere om sommeren, hvilket gjør at været i større grad er styrt av tilfeldigheter, og blir vanskeligere å spå.

Gjennom å sammenligne havtemperaturene og vindsystemene i atmosfæren fra i år med tidligere år kan det likevel være mulig å si noe om hvordan været blir sommeren 2021.

Usikkerheten til tross, så sier Teigen at han langt på vei kan love at også årets sommer vil få dager med 30 varmegrader og påfølgende tropenetter.

– Ja, det blir det. Det ville ha vært unormalt om vi ikke fikk det.