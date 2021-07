At nye biler taper seg betydelig i verdi med en gang du kjører ut fra forhandleren, er en velkjent sak. Da er de plutselig "bruktbiler".

Dette er regelen. Men den har også noen unntak. Det har vi ikke minst fått erfare etter at elbilene begynte å ta store markedsandeler her hjemme.

På flere elektriske biler har nemlig etterspørselen vært høyere enn antall tilgjengelige biler. Og hva skjer da? Jo, det blir ventetid – og kunder som etter hvert kan bli ganske så utålmodige.

Det er det etter hvert ganske mange som har utnyttet – og tjent gode penger på. De har bestilt og fått bil – så har de lagt den ut til salgs igjen i rubrikkmarkedet med én gang.

Dette er et tidlig eksemplar av Tesla Model S. Her var det i starten lange ventelister.

Flere elektriske SUV-er

– Det første, store eksempelet her var Tesla Model S. Her var det lenge til dels lang ventetid. Det samme skjedde da Model X kom, til en viss grad også med Model 3, forteller Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

– Men dette gjelder ikke bare Tesla?

– Absolutt ikke. Vi så akkurat det samme på en såpass folkelig bil som Opel Ampera-e. Her var det ikke bare biler som ble omsatt, noen solgte også reservasjonen sin videre. Også biler som Hyundai Kona, Kia e-Niro og e-Soul, har det vært mulig å tjene penger på, forteller Møller Johnsen.

I senere tid trekker han frem flere elektriske SUV-er her.

Det var i sin tid lange ventelister på Opel Ampera-e. Dermed også mange som var villige til å betale ekstra for å snike litt i køen.

– Skal vite hva du gjør

– Ja, vi så dette fenomenet på Audi e-tron i starten. Også Mercedes EQC og Volvo XC40. Den siste tiden har biler som Skoda Enyaq og Ford Mustang Mach-E dukket opp i «bruktmarkedet», med selgere som håper å tjene en god bunke tusenlapper på bilene sine.

– Så her snakker vi lettjente penger?

– Ja, i mange tilfeller er det helt klart det. Men, du skal også vite hva du gjør. Dette fungerer langt fra på alle elbiler. Og storhetstiden for å tjene penger på denne måten er nok også over, ettersom produksjonen og dermed utleveringen av elbiler nå er noe helt annet enn det var for bare noen få år siden.

Denne kunne du tjene gode penger på

De første eksemplarene av Ford Mustang Mach-E har også begynt på dukke opp på "bruktmarkedet". Dette er biler som bare har vært registrert i få dager.

Risikerer å selge med tap

– Men for de som vil prøve seg: Hva er det viktig å vite?

– Det mest grunnleggende er å kunne forutse hva som blir populære biler. Dernest er det naturligvis en stor fordel at det er en viss leveringtid på dem.

– Utfordringen er at du må bestille tidlig, kanskje før det er mulig å skape seg et godt bilde av hele situasjonen. Derfor er det også en del som har gått på en «smell» her. De sitter igjen med en bil de egentlig ikke har så veldig lyst på, men må selge med tap for å bli kvitt den. Og da har man jo bommet ganske godt, sier Møller Johnsen.

Om tre år kan det være halv pris på superbilen

Porsche Taycan Gran Turismo er en av de hotteste elbilene i Norge i år. Skal vi tippe noen har bestilt, med planer om å selge så fort de har fått bilen sin?

Noen vil alltid ha det siste

Leveringssituasjonen for de fleste modellene av det vi kan kalle folkelige elbiler er nå generelt god. Dermed kan det nok være smart å se til nisjene, for å finne biler man kan tjene penger på:

– Der er som regel også potensialet for å tjene gode penger størst. Men det kan også være større risiko for å bomme. Likevel: Noen bilkjøpere er svært opptatt av å være tidlig ute. For dem er det viktig å ha det nyeste på markedet, da er det ganske uaktuelt å vente til mange andre har fått bilen. Her vil det alltid ligge en målgruppe, dermed også noen som kan utnytte dette og tjene gode penger, avslutter Møller Johnsen.

Helt motsatt: Man kan lure på om ikke første eier gråter seg i søvn...

