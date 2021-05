Toppserieklubb inngår samarbeid med utenlandsk bettingselskap

Avaldsnes inngår en samarbeidsavtale med det utenlandske spillselskapet Betsson.

Det opplyser klubben på en pressekonferanse torsdag.

– Avaldsnes har vært først ut på mye, og det er vi nå igjen. Vi har signert en internasjonal samardbeidsavtale som gjelder utenfor Norges grenser, sier kommersiell leder i Avaldsnes, Stian Nygaard på pressekonferansen.

Han sier til TV 2 at klubben inngår avtalen fordi den gir dem økonomiske rammer til å satse internasjonalt, og at det er deres største økonomiske avtale noensinne.

Avaldsnes er den første norske klubben som inngår en slik avtale. Den skal bare gjelde internasjonalt, da markedsføring av utenlandske bettingselskaper ikke er lov i Norge.

– Vi ble først kjent med denne saken gjennom media. Vi har klare regler mot sponsing fra bettingselskaper. Men vi vet ikke hva som ligger i saken ennå, så vi vil kontakte Avaldsnes for å få mer fakta om avtalen, sier Gro Tvedt Andersen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

I 2016 gjorde Avaldsnes et lignende fremstøt. Også da signerte toppserieklubben en avtale med et utenlands spillselskap, som de siden trakk seg fra etter å ha mottatt et brev fra Norges Fotballforbund med varsel om at de ville fjerne økonomiske tilskudd til klubben dersom avtalen ble gjennomført.

– Forventer ingen reaksjoner NFF

Styreleder i Avaldsnes, Asle Skjærstad, sier til TV 2 at han er trygg på at den ferske avtalen er lovlig, fordi aktiviteten i den finner sted utenfor Norges grenser.

– Den er ettårig og gjelder i utlandet. Vi skal ut i Europa, og Betsson skal hjelpe oss med det, sier Skjærstad.

Betssons logo vil i tråd med norsk lov ikke være synlig på lagets drakter i kamper i hjemlig liga eller cup.

– Vi skal ikke markedsføre Betsson i Norge, og har ingen forpliktelser til å gjøre det når vi ikke spiller i Europa. Da vil vi imidlertid reklamere for dem, sier styrelederen, som sier begge parter er åpne for å forlenge den ettårige avtalen.

Han sier klubben ikke har vært i NFF i forbindelse med avtalen.

– Vi har inngått en internasjonal avtale, og forventer ingen reaksjoner fra forbundet, sier Skjærstad, som ikke ønsker å kommentere de økonomiske betingelsene i avtalen.

Norges Idrettsforbund ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Avaldsnes serieåpner mot Arna-Bjørnar førstkommende lørdag.