Duncan Laurence fra Nederland har testet positivt for korona

Duncan Laurence, som vant Eurovision i 2019, skulle opptre live i finalen på lørdag. Nå har han testet positivt for covid-19.

Han har milde symptomer og på grunn av isolasjonsperioden på minimum 7 dager utgår live-opptredenen. Han vil likevel figurere i finalen i en annen form sier managementet hans.

Forrige mandag testet han negativt i en Eurovision teststasjon og fikk derfor adgang til Eurovision-området. To dager senere, på onsdag, utviklet han milde symptomer. Kort tid etterpå avla han en positiv hurtigtest.

Eurovision produsent Sietse Bakker sier følegende:

– Vi er selvfølgelig veldig skuffet. Først og fremst for Duncan, som fortjener en live opptreden på vår egen Eurovision scene etter hans 2019-seier med låta «Arcade». Vi kunne ikke vært mer stolt over hans åpningsnummer for semifinalen. Vi ønsker ham god bedring!